Entre ayer y hoy un caso ha remecido Twitter: el caso Telmo. Todo inició cuando un usuario compartió un audio filtrado donde una jefa reprende airadamente a un practicante. Se trata de un trato hostil, que ha sido rápidamente compartido y comentado en redes sociales.

Según el audio la presunta víctima es Telmo Paz, un practicante de la carrera de Derecho al que se le encargó una tarea sobre una matriz de normas. Luego de presentarlo, su jefa le envió un audio para no solo hacerle notar sus supuestos errores, sino para desmerecer su trabajo y humillarlo.

“¿Qué m... significan que los colores verde, amarillo y naranja? ... ¿Qué caraj.. es? Tiene que haber una leyenda , mínimo ¡Quítame los malditos filtros de mier... porque la matriz está inmóvil! Yo no quiero eso, quiero que esté inmóvil esta pu.. matriz”, dice la mujer en los audios.

Hace un momento me llegó el audio de una abogada tratando de la peor manera a su intern / pasante / practicante.





“Tercer lugar, por qué cara... tengo normas, números de normas que están en rosadito. ¿Qué significa ese rosadito, melón o lo que diablos quieras? O sea, yo no voy a hacer el trabajo por ti. Tú eres el practicante, tú me tienes que ayudar, porque si no la hago yo car...”, agrega.

EL JOVEN TELMO PAZ

Perú21 se logró contactar con Telmo Paz, protagonista de esta historia. El joven estudiante de derecho confirmó la veracidad del primer audio, aunque recalcó que este tuvo lugar el año pasado. No quiso dar mayores declaraciones sobre el tema.

Según los usuarios de Twitter y el portal especializado LP Pasión por el Derecho, la abogada era hasta hace poco socia del área ambiental del estudio CMS Grau. La empresa aún no se ha pronunciado sobre el tema.

Y como se puede ver en el perfil profesional de Telmo Paz en LinkedIn, el joven desempeñó prácticas en dicho estudio desde enero de 2018 hasta marzo de 2020, Por ahora desempeña la misma labor –según LinkedIn– en La Fiduciaria.

El caso de Telmo ha servido para que muchos usuarios, bajo el HT #TodosSomosTelmo, compartan casos similares de agresiones laborales. Además, ya ha cruzado fronteras. Portales como La posta, de México, también han hecho eco del caso.





