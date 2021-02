Luego de que los ingresos generados por la Semana Santa de 2020 se redujeron a cero, las expectativas para la presente temporada no parecen nada alentadoras.

Carlos Canales, presidente de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), indicó que los ánimos en el rubro respecto a esta celebración (con días feriados) son negativos y se refugiarían solo, en limitados casos, en la promoción de rutas cortas a modo full-day.

La oportunidad perdida se resume a que no se tendrá la movilización de más de un millón de peruanos en turismo interno y otros 500,000 con viajes cortos. Canales indicó que el ticket promedio oscilaba entre los S/100 y S/600.

Por su parte, Francisco Basili, presidente de la Asociación Peruana de Turismo de Aventura, Ecoturismo y Turismo Especializado (Aptae), señaló que en el sector hay incertidumbre, pues no se sabe cómo será la situación de las restricciones en la última semana de marzo y primeros días de abril.

“Para hacernos una idea de la pérdida económica, Semana Santa representa el 15% de los ingresos totales del sector”, indicó Basili.

En la misma línea, Ricardo Acosta, presidente de la Asociación Peruana de Agencias de Viaje y Turismo (Apavit), dijo que “es complicado tener una clara expectativa”, considerando que “el Gobierno toma decisiones unilateralmente de un momento a otro”.

“Es difícil que los turistas nacionales programen un viaje interno al tener playas cerradas, al tener un riesgo de una nueva cuarentena”, indicó.

Respecto a las pérdidas, Acosta indicó que serán millonarias, y ello sin considerar las quiebras de empresas adicionales de diferentes sectores del turismo.

César Lütgens, gerente general de la Cámara de Comercio de Arequipa, una de las regiones que eran más beneficiadas por esta temporada, indicó que desde el año pasado el escenario es “desalentador”, pues si bien se ha levantado la cuarentena en varias provincias de dicha región, aún existe el temor por parte de la población de realizar viajes y poder contagiarse al hacerlo.

En detalle, Lütgens señaló que la Semana Santa suponía la visita de 70,000 turistas (60% nacionales y 40% extranjeros). En términos monetarios se traduce en un impacto aproximado de S/20 millones. No obstante, el ejecutivo mencionó que desde el año pasado se han visto perjudicadas 20,000 familias que percibían ingresos directos de este sector.

Demandas

Canales indicó que no es dable que el gobierno plantee un plan de reactivación con un horizonte de tres años, sino que debe abordar también el corto plazo. Entre este tipo de medidas solicitó que se retire el requisito de la prueba de antígeno, pues no hay evidencia de su éxito y en otros países no se aplica.

A su turno, Lütgens indicó que debe impulsarse los medios de promoción para recuperar la confianza del consumidor.

En tanto, Basili refirió que posteriormente deberían realizarse algunos ajustes a los feriados en los calendarios a fin de dinamizar el sector.

DATOS:

El sector de agencias de viajes y operadores turísticos registró un descenso en 74.57% durante 2020, producto de la caída de las agencias de viajes, reportó el INEI.

El turismo receptivo registró la movilización de ocho millones de personas desde el inicio del año pasado hasta la quincena de marzo. En lo que va de 2021 solo lo hicieron alrededor de 400,000 personas, estimó Canatur.

