El turismo aún no ve “la luz al final del túnel” en esta crisis social y, por el contrario, todo está oscuro para este sector. Los hoteles, por ejemplo, solo tienen un 20% de ocupabilidad como consecuencia de las protestas, bloqueos de carreteras y cierres de aeropuertos, aseguró la gerenta general de la Sociedad Hoteles del Perú (SHP), Tibisay Monsalve.

En años anteriores a la pandemia, durante enero, estos espacios superaban el 50% de habitaciones ocupadas; sin embargo, el conflicto cambió todo el panorama.

“Desde octubre Perú empezó a salir del mapa turístico; ya no aparece en los catálogos de ventas de paquetes que tienen en otros países”, advirtió en declaraciones a Perú21.

Esta situación, alertó, puede generar que se pierda hasta un 50% de los empleos que promueve el sector. “Los hoteles están evaluando si cierran o si reducen el personal, con lo cual volveríamos a lo que fue la pandemia”, agregó.

Indicó que dentro del sector turismo hay rubros que son más golpeados como el de los artesanos, los guías y hasta los restaurantes; sin embargo, no hay una solución al respecto.

“A los huelguistas no les importa si hay o no turismo, pero el gobierno sí debería tomar acciones para salir de esta crisis, no solo por el sector, sino por la economía del país que se está destruyendo”, resaltó.

DATOS

De acuerdo con Apavit, los conflictos sociales han generado que hoy el 90% de las reservas realizadas por extranjeros se encuentren canceladas hasta mayo.

Entre 2020 y 2021 se perdieron cinco millones de empleos directos e indirectos en el sector turismo.