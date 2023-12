Vladimir Centuriao, vicepresidente comercial de Toyota, comparte la próxima gran apuesta: Una fábrica de autos reciclados en el país, bajo su estrategia de ser una empresa de movilidad, así como su compromiso con la sostenibilidad y con la oferta de autos híbridos.

¿La recesión actual se ha reflejado en las ventas de vehículos de Toyota en Perú?

Sí, es verdad. Con la pandemia, la disponibilidad de vehículos fue limitada, generando una alta demanda en el primer semestre de este año. En el segundo semestre, la oferta se incrementó en todo el sector, pero factores como El Niño y las fluctuaciones económicas afectaron la demanda. Sin embargo, estamos cerrando el año de manera sólida, con una cuota de mercado del 20.7% y 32 años consecutivos de liderazgo en Toyota.

¿Cuáles fueron los modelos más vendidos?

Nuestra campeona de ventas es la Hilux, especialmente en sectores como la minería, agricultura y construcción. También, el Avanza, lanzado recientemente en Perú, ha tenido un buen desempeño como un vehículo multifuncional para familias numerosas. Otros modelos exitosos incluyen el Rush, Corolla, Corolla Cross y una amplia gama para satisfacer las diversas necesidades del mercado peruano.

¿Cómo enfrenta Toyota la fuerte competencia en Perú?

La competencia es intensa, por eso nuestra estrategia se centra en ofrecer un portafolio diversificado. En el segmento de SUV, por ejemplo, contamos con una amplia gama que abarca desde el Raize hasta la RAV4, adaptándonos a diferentes segmentos. Además, estamos desarrollando productos específicos para el mercado peruano.

¿También hay competencia por los tickets?

Sí, siempre hay competencia por los tickets, pero miramos siempre nuestras fortalezas. Por ejemplo, el segmento de taxistas que es muy importante es más racional. Adquiere un Toyota porque el costo de mantenimiento es bajo. También, hay un segmento muy aspiracional, conformado por personas que quieren un modelo de SUV. Para ellas lanzamos recién el Yaris Cross con una versión híbrida eléctrica. Hasta 2026, todos nuestros segmentos de vehículos van a tener al menos una versión híbrida.

¿Cómo anticipa el próximo año en este contexto?

Para el próximo año esperamos un crecimiento muy pequeño en relación a este año. Esperamos que la economía crezca tal vez 1%, con lo cual, el mercado automotriz va a crecer muy poco. Dentro de este escenario, esperamos retomar las ventas en el sector minero. También, nosotros vamos a concentrarnos mucho en la oferta de vehículos sostenibles, híbridos, eléctricos y de otras tecnologías. En el caso de Lexus vamos a traer y mostrar nuevos productos principalmente con tecnología enchufable e híbrida. También, pronto vamos a hablar de productos locales que estamos desarrollando. Por ahora no puedo hablar mucho, pero estamos desarrollando productos específicos para el Perú.

¿Cómo se posiciona Toyota en el mercado de vehículos seminuevos?

Estamos invirtiendo considerablemente en la venta de vehículos seminuevos, certificados por Toyota y con alta calidad. En dos años, hemos pasado del 6% al 14%, buscando alcanzar el 25% en el futuro. Queremos cambiar la percepción en Perú, donde la venta de vehículos seminuevos es más común en la calle, ofreciendo una opción confiable y certificada a través de nuestra red de concesionarios.

¿Cuál es la estrategia de Toyota respecto a los vehículos híbridos hasta 2026?

Nuestra estrategia abarca diferentes tecnologías, como híbridos, híbridos enchufables, eléctricos e hidrógeno. Adaptaremos nuestra oferta según la rapidez con la que estas tecnologías sean adoptadas en el país. Además, planeamos introducir versiones híbridas en todos nuestros segmentos de vehículos para 2026.

Tienen el negocio de Kinto One y Kinto Share, ¿cómo les va?

Toyota no se limita a la producción de vehículos; nos hemos convertido en una empresa de movilidad. Kinto Share y Kinto One son ejemplos de cómo estamos diversificando nuestros servicios para satisfacer las necesidades cambiantes de movilidad. Kinto Share, lanzado este año, permite alquilar vehículos de manera rápida, mientras que Kinto One ofrece soluciones de leasing para empresas pequeñas, incluyendo seguro y mantenimiento.

¿Se podrían venir otros negocios de Toyota que están en otras partes de la región?

Sí, definitivamente. Nosotros empezamos con Kinto Share, ahora Kinto One y vamos a traer otros negocios. Por ejemplo, esta fábrica de vehículos reciclados. La marca toma un vehículo seminuevo y luego le da esta renovación y se alquila nuevamente. Entonces, estamos promoviendo utilizar un vehículo por más tiempo. Esto ya está pasando otras partes del mundo y luego va a llegar acá en el Perú.

¿Podría llegar pronto?

Sí, pronto va a llegar, pero necesitamos realmente armarlo. Es más fácil hacerlo en donde tengamos plantas y en Perú no la tenemos. No puedo mencionar si va a llegar el próximo año o en dos, pero seguro que va a llegar.

Datos:

Vladimir Centuriao es de nacionalidad brasileña. Es economista y cuenta con un MBA en gestión empresarial.

Antes de llegar a la posición actual, en agosto de 2021, se había desempeñado como gerente del departamento de ventas directas, gerente de ventas nacionales, gerente general de ventas y director de marketing, ventas y planificación de productos en Toyota Brasil desde 2004.