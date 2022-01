Por Asociación de Contribuyentes

Actualmente, nuestro país presenta un aumento de contagios por COVID-19. Desde el 4 de enero último, el promedio de contagios superó los 10 mil casos diarios, por encima de los niveles máximos de la segunda ola. Pese a este incremento, la tasa de letalidad y la ocupación de camas UCI se mantienen a la baja, debido a que los síntomas del virus son más leves en personas vacunadas debido a que la inmunización ya llega al 82% de la población objetivo (mayores de 12 años), según datos del Ministerio de Salud (Minsa).

Ante el inicio de la tercera ola, el Gobierno actualizó las medidas de restricción para evitar la propagación del virus, pero a dos años del inicio de la pandemia, se sigue recurriendo al toque de queda. Perú es el único de la región que mantiene una inmovilización social obligatoria desde las 12:00 de la medianoche hasta las 4:00 de la mañana (vigente desde el 17 de enero hasta el 30 de enero).

Esta medida casi no se aplica por falta de evidencia sobre su efectividad para reducir los contagios, pero sí afecta la actividad económica. Si bien el Ejecutivo no ha hecho estudios sobre el impacto y la efectividad de las restricciones a la movilidad, bien haría en revisar la evidencia y los datos que recopiló Apoyo Consultoría en un análisis que acaba de realizar a pedido de ComexPerú, para no repetir los errores de las dos primeras olas pandémicas.

El informe tiene resultados importantes para la toma de decisiones. El estudio señala, por ejemplo, que cada hora de toque de queda disminuye la movilidad en retail y recreación en 0.4 puntos porcentuales, lo que se asocia con una reducción del PBI y los empleos en el sector restaurantes y afines. Así, en un escenario de tres horas más de toque de queda por día, la productividad de estos negocios caería 12% y el empleo 8%; es decir, hay unos 96 mil puestos de trabajo en riesgo en cocina, personal de atención, seguridad, limpieza, etc, por una medida que no ayuda a cortar los contagios.

“Recordemos que, en los momentos más estrictos de las cuarentenas, los que más se afectaron fueron las mypes en el rubro de comercio, entretenimiento, gastronomía y turismo, pues entre 2019 y el tercer trimestre de 2020, la incidencia de pobreza en microempresarios aumentó de un 26% hasta un 51%”, señala Lucero Martínez, economista de la Asociación de Contribuyentes.

“Las medidas deben orientarse a la evidencia y lo que diversos estudios recogen, que es lo que sí ha mostrado efectividad en la lucha contra la COVID-19: la vacunación, las pruebas de descarte y evitar aglomeraciones en lugares cerrados”, agrega la analista.

Se agota el efecto rebote: ¿qué hará el MEF?

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha hecho campaña con las cifras de crecimiento de 2021. Si bien aún no hay data oficial, las estimaciones del MEF apuntan a un crecimiento del 13%.

Para la Asociación de Contribuyentes, hablar de crecimiento significa que el poder adquisitivo de los consumidores aumenta, que hubo mayores incentivos para la inversión privada o un incremento de la producción ante una mayor demanda. Sin embargo, esto no ha ocurrido. Las cifras de 2021 son de recuperación, ya que nuestra economía, en 2020, fue la más golpeada de la región y cayó un 11%; Chile y Colombia retrocedieron 5.8% y 6.8%, respectivamente.

No se puede tener un crecimiento sostenido si no se impulsan sectores económicos claves como minería, hidrocarburos, manufactura, que tienen mayor aporte a la producción y constituyen las principales fuentes de empleo en nuestro país.

Si se compara la producción de noviembre de 2021 con la de 2020, el incremento es de 3.47%, pero si se compara el PBI de noviembre de 2021 respecto a octubre del mismo año, la variación fue de -0.5%, y respecto a setiembre se observa -1,19%. Además, solo en Lima Metropolitana falta recuperar 800 mil empleos y los ingresos cayeron en 8% frente a 2019. La recuperación aún no llega y cada vez se debilita más este proceso.