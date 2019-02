Minsait, compañía que agrupa los negocios de consultoría en transformación digital y tecnologías de la información de Indra, publicó el informe Tendencias de Medios de Pago 2018, donde precisa que el Perú es uno de los países de la región con mayor consumo promedio de pago con tarjeta de crédito.



El estudio reveló que durante el 2017, los peruanos gastaron un promedio de US$ 71 en cada compra con tarjeta de crédito, ocupando el tercer lugar por debajo de Chile y Colombia, con US$ 77 y US$ 88 respectivamente.



La cifra del Perú supera en US$ 9 al monto promedio de compra con tarjeta de crédito de la región, equivalente a US$ 62; y en US$ 23 al gasto que se realiza en México y Costa Rica, los países que observan los importes más bajos (US$ 48).



TARJETA DE DÉBITO

El país también alcanzó el tercer lugar en el gasto promedio por transacción con tarjeta de débito, con un monto de US$ 27. El consumo promedio con tarjeta de débito en la región llegó a US$28 dólares y es similar en cada uno de los países analizados, excepto en Colombia donde ascendió a US$ 43.



RED POS

Se detalló que Perú forma parte del grupo de países con menor evolución en la red de POS de la región. Al 2017, el Perú contó con 3,900 POS instalados por cada millón de personas. La cifra ha ido en aumento progresivo desde 2012, sin embargo, el país se mantuvo en el último puesto hasta la última cifra registrada en 2017.



En el país el número de transacciones por POS disminuyó de 17 a 8 entre los años 2012 y 2017, y en el mismo periodo de tiempo el valor promedio de las transacciones cayó de US$ 1,498 a US$ 369. Ambas caídas fueron las más importantes registradas en la región.



El estudio realizado por Minsait, analizó un total de 8 años de datos y 3,600 entrevistas a la población bancarizada internauta en Latinoamérica, España y Portugal.