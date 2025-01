TLC con EE.UU. protege exportaciones peruanas

En su primer discurso tras asumir la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump manifestó, entre otras cosas, que comenzará una inmediata reforma “del sistema de comercio para proteger a los estadounidenses y sus familias”. “Impondré aranceles e impuestos a países extranjeros para enriquecer a nuestros ciudadanos”, sostuvo.

Al instante, las alarmas se encendieron por la relevancia que tiene el país del norte para el Perú. Actualmente, EE.UU. es el segundo socio comercial más importante para nuestra economía y el principal destino para las agroexportaciones peruanas.

Según cifras del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), entre octubre de 2023 y septiembre de 2024, Estados Unidos importó fruta principalmente de México (37% del total), Perú (8%), Chile (8%), Guatemala (5%) y Costa Rica (5%). En ese lapso, el mercado peruano se posicionó como el principal proveedor de arándanos en el periodo de análisis.

Otros productos de Perú que tienen una alta demanda son la palta fresca, el café sin tostar orgánico, la uva, la mandarina y el espárrago. Además del sector agropecuario, también se venden aceite de pescado, perico congelado, oro, cobre, prendas de vestir, entre otros.

En total, en 12 meses las exportaciones peruanas a EE.UU. sumaron US$6,126 millones, mientras que las importaciones US$6,897 millones. Es decir, la balanza se inclina hacia dicha potencia mundial, que nos vende principalmente combustibles, tecnología y productos de metalmecánica.

CON CALMA

Perú tiene un arma que le da tranquilidad ante estas declaraciones: el Tratado de Libre Comercio (TLC). Este acuerdo comercial se firmó en Washington el 12 de abril de 2006 y entró en vigencia el 1 de febrero de 2009; es decir, que en menos de una semana cumple 16 años desde que se hizo efectivo.

Tanto el director del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores (ADEX), Edgar Vásquez, como el director ejecutivo del Instituto y Desarrollo de Comercio Exterior (Idexcam) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Carlos Posada, aseguraron que hay que estar calmados porque el TLC es una herramienta que protege las exportaciones peruanas.

“Esperamos que el Perú no tendría por qué ser el foco de atención, porque en términos de comercio somos más complementarios. (…) Nuestras exportaciones están cubiertas por el tratado y los pocos productos que no están cubiertos no forman parte de nuestra canasta exportadora”, afirmó el representante de ADEX.

En la primera gestión de Trump (2017-2021), Edgar Vásquez ocupó los cargos de viceministro de Comercio Exterior y ministro del sector, y si bien recordó que al inicio hubo tensión e incertidumbre, posteriormente esto se disipó debido a la “relación estrecha” que hay entre ambos países.

Además, reconoció que la economía peruana tiene los instrumentos para palear y minimizar cualquier efecto sobre el comercio bilateral. Algo que también destacó es que las exportaciones peruanas solo representan el 0.3% de todo lo que Estados Unidos le compra al mundo, por lo que “Perú no está es el foco de atención respecto de industrias manufactureras”. “Tenemos buena comunicación, estamos en un buen momento de relación”, agregó.

Por su parte, Carlos Posada resaltó que un factor que se debe considerar es que ambos países no compiten directamente en cuanto a lo que producen, por lo que consideró que no hay razón para creer que el comercio se vería afectado. Lo que sí resaltó es que hay que tomar la coyuntura como una oportunidad.

“Nosotros competimos en ese mercado con México y China. Entonces, si estos países van a sufrir algún incremento arancelario, nos va a poner en una posición más competitiva, porque ellos tendrán que pagar una mayor tarifa”, indicó.

Por el lado del Gobierno peruano, el representante de la CCL planteó que es necesario que aproveche esta oportunidad para apuntar a la mejora de la competitividad. En ese sentido, señaló que no es momento para quitarles herramientas a los exportadores, como se quería hacer con la reducción o eliminación del drawback.

