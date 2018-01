El año pasado nuestro país cerró el TLC con Australia. Sin embargo, según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), este acuerdo estaría suscrito durante el primer trimestre de este año y 5 meses después entraría en vigencia.

Aquí les dejamos los 10 beneficios que traería este acuerdo con su entrada en vigencia.

1. El Acuerdo permitirá un acceso a un mercado con altísimo poder adquisitivo. PBI per cápita ascendió a US$ 51,850 (2016), el tercer PBI per cápita más alto de la región Asia Pacífico (solo después de EEUU y Singapur). Puesto 11 a nivel mundial.

2. Se logrará el acceso inmediato sin aranceles del 96% de productos exportados a Australia. De los que se destacarán productos como las paltas, uvas frescas, arándanos, mandarinas, espárragos, camarones y langostinos congelados, polos y camisetas de algodón, camisas, artículos de alpaca, colorantes naturales.

3. Los aranceles se eliminarán en un máximo de cuatro años, para el resto de productos, como conservas de alcachofas, pimiento piquillo, pantalones de algodón, calzado de cuero y policloruro.

4. Generará una importante oportunidad para expandir las exportaciones peruanas de productos no tradicionales. Por ejemplo, Australia importa los siguientes productos no tradicionales: medicamentos constituidos, preparaciones alimenticias, artículos de grifería, hidróxido de sodio, neumáticos, muebles de madera, calzado, polos de algodón, entre otros.

5. Por su lado, Perú podrá importar diversos productos libres de arancel como maquinaria pesada, medicinas para uso humano y animal, insumos médicos, insumos químicos, insumos para productos eléctricos, vehículos 4x4, aparatos ortopédicos, entre otros.



Estudiantes universitarios Facilitará el reconocimiento de Títulos universitarios entre ambos países (Facebook: @UNIoficial.pe)

6. El Acuerdo contiene disposiciones que buscarán facilitar el reconocimiento de títulos profesionales y el movimiento de profesionales peruanos y australianos.

7. Creará un marco que favorecerá el movimiento de personas naturales que se trasladan a Australia de forma temporal para proveer servicios. Esto incluye a los peruanos que son responsables de la Instalación o Mantenimiento de maquinaria. Estos beneficios incluyen en algunos casos la posibilidad de traslado del cónyuge y dependientes.

8. Consolidará la imagen del país como un destino atractivo para las inversiones australianas. Actualmente, las inversiones australianas en el Perú ascienden a US$ 3.8 mil millones, concentrados particularmente en los sectores de energía y recursos naturales.

9. Creará un marco para que ambos países trabajen en fórmulas que permitan: generar mayores beneficios para las PYMES; facilitará su acceso a las redes de promoción comercial, foros empresariales, instrumentos de cooperación empresarial; o desarrollar seminarios y talleres sobre los beneficios del Acuerdo dirigidos a las PYMEs, entre otros.

10. El Acuerdo garantizará que los procedimientos sanitarios y fitosanitarios sean transparentes y eficientes, facilitando el comercio de productos agrícolas.