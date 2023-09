En los últimos cuatro meses de este año, Tisur rompió récords en volúmenes de carga del puerto de Matarani. Mauricio Núñez, CEO de la compañía, detalla en esta entrevista los factores que llevaron a alcanzar este hito, tras 24 años de operación.

Llegaron al Puerto de Matarani en agosto de 1999 con determinados compromisos de inversión por 30 años. ¿A la fecha cuál ha sido la evolución de esa inversión?

Acabamos de cumplir 24 años como concesionario administrador y operador del Puerto de Matarani y podemos decir que las inversiones en el puerto se han manejado en el orden de 10 veces más al de las expectativas o compromiso al inicio de la concesión. Estamos hablando del orden de más de S/1,200 millones invertidos en infraestructura e instalaciones portuarias en el muelle y los almacenes puestos a disposición del desarrollo del sur del país.

¿Qué factores detonaron esta mayor inversión en estos 24 años, además del crecimiento económico?

Iniciamos en 1999 como la primera concesión portuaria en el país. Recordemos que, en ese entonces, veníamos saliendo del proceso hiperinflacionario en que la economía estaba sumergida, problemas de seguridad ciudadana, la lucha contra el terrorismo y nosotros apostamos por el desarrollo justamente de infraestructura que, además, años después serían absolutamente necesarias para lo que fue la década de mayor crecimiento que tuvo el país. Creo que esa coyuntura es la que nos brindó la oportunidad de que nosotros fuéramos mucho más allá de la expectativa inicial y tengamos que hacer inversiones muy importantes para acompañar como tú decías al crecimiento, pero sobre todo oportunamente a ese crecimiento. Además, el desarrollo de importantes unidades mineras en el sur del país que se dieron, justamente, a partir del 2005 hacia adelante, necesitaron de una infraestructura, de un punto de salida con equipamiento adecuado, tecnología, sostenibilidad y nosotros tuvimos la gran oportunidad de desarrollarla.

¿Qué impacto ha tenido esta infraestructura en la reducción de costos logísticos?

Estas inversiones, entre otros beneficios, han permitido, por ejemplo, llevar volúmenes que iban en el orden de un millón de toneladas a proyectar volúmenes de 7.4 millones de toneladas al cierre de este año. Además, ha llevado a que el Puerto de Matarani logre rendimientos que empezaron en el orden de 150 toneladas por hora y que, hoy en día, están cercanos a las 800 toneladas por hora. Esto, en términos de productividad y competitividad, les genera a nuestros clientes mucha eficiencia que finalmente les permite ser competitivos en el comercio exterior.

Informaron que en agosto Tisur rompió récords en los volúmenes de carga, siendo el mejor mes de su historia, con 773 mil toneladas movilizadas. ¿Ya llegaron a su máxima capacidad?

El puerto de manera progresiva ha logrado atender los volúmenes incrementales de la carga del sur, mediante inversiones y mejora de procesos. Evidentemente, el récord logrado no significa que hemos llegado a nuestra máxima capacidad. Tenemos la oportunidad de seguir gestionando operaciones de manera eficiente con más volúmenes. Ojalá lleguemos a esos niveles en los siguientes años sin mayor problema.

¿Cuál es su capacidad máxima?

No hablaría de capacidad máxima, porque la capacidad tiene que ir acompañada con una disponibilidad de espacios suficiente para seguir desarrollando infraestructura, que la tenemos, por un sistema de gestión vigente y permanente que nos permite también incrementar los volúmenes de rendimiento y, evidentemente, la disponibilidad mundial de tecnología que se puede aplicar para lograr cada vez mayores volúmenes. Es decir, no podría hablar de una restricción de capacidades del puerto.

Pero hasta el momento, ¿cuántas toneladas de carga se podrían movilizar en el Puerto de Matarani?

Nosotros consideramos que los niveles de movimiento de carga en el Puerto Matarani podrían llegar a 10 millones de toneladas y es un volumen que nosotros podríamos manejar sin ningún problema.

Además de la fuerte inversión, ¿qué otros hitos alcanzaron en estos 24 años?

Uno de nuestros principales hitos viene por el lado de que nosotros, al ser la primera concesión del país, logramos marcar el derrotero de lo que sería el desarrollo de la infraestructura portuaria en el Perú, siendo una de las brechas que se han logrado cerrar con mayor eficiencia en estos 24 años. De hecho, nosotros logramos mostrar en poco tiempo un nivel de operatividad eficiente y sobre todo una excelente relación entre inversión privada y gobierno en servicios públicos, que seguramente fue tomado en cuenta para que otras empresas de orden global se interesen en el desarrollo de infraestructura de nuestro país.

Además de la operación misma, es importante que este tipo de concesiones generen externalidades positivas en la zona de influencia. ¿Cuáles podemos mencionar?

Diría el nivel de desarrollo que hemos podido generar en nuestra zona de influencia directa. Me refiero a las localidades de la provincia de Islay, donde nosotros operamos y que, a lo largo de este tiempo, de manera responsable, hemos gestionado una relación sostenible y muy buena tanto con los pobladores como con autoridades. Estamos hablando de que, además de la inversión en infraestructura portuaria, hemos tenido la oportunidad de aportar a la fecha, aproximadamente, S/90 millones en el desarrollo de condiciones de bienestar para nuestra zona de influencia. Me refiero al desarrollo de infraestructura en el ámbito de salud, educación, etc. Este es uno de los componentes de los cuales nos podemos sentir muy orgullosos, dado el impacto que tiene en nuestra localidad.

¿De qué sectores son el principal socio?

La minería sin lugar a duda es nuestro principal sector atendido. Considero que somos un socio súper relevante para la minería, si queremos acotarlo a esa industria. Sin embargo, atendemos a casi todos los sectores de la economía del país como puerto multipropósito. Atendemos, por ejemplo, además de exportación, la importación de cereales para la industria harinera y de alimentación avícola en el sur, la importación de fertilizantes para todo lo que es la agroindustria, así como otros insumos para la industria de la construcción, entre otros sectores.

¿Qué es lo que se viene o cuáles son las ambiciones?

Más que ambiciones, diría que tenemos oportunidades como la de seguir contribuyendo y acompañando el desarrollo de todo el sur del país. En eso hemos estado enfocados, vamos a continuar trabajando para estar siempre disponibles con la infraestructura necesaria.

