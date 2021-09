Desde la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 11 de abril, el tipo de cambio —que estaba en S/ 3.6310— ha subido 13% y este martes 14 de septiembre se situaba por la mañana en S/ 4.1030. Analistas prevén que las presiones alcistas persistirán por el ruido político y los cambios de la política monetaria de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos. Frente a este contexto, ¿es recomendable comprar dólares?

Para Arturo García Villacorta, profesor de ESAN Gradtuate School of Business, si bien el mensaje económico que da el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) es claro porque habla de respetar la sostenibilidad macroeconómica y ya anunciaron el regreso de las reglas fiscales, aún no hay consistencia con las decisiones del Gobierno a nivel político.

“Eso es lo que todavía crea incertidumbre. Además, no hay definición del directorio y presidente del Banco Central de Reserva (BCR)”, dijo a este medio.

Ante ello, el experto en finanzas sostuvo que siempre es tiempo de comprar dólares, debido a que por la incertidumbre política el billete verde no bajaría de la barrera psicológica de S/ 4.00 este año.

“Por un tema de fundamentos siempre es bueno diversificar excedentes en ambas monedas, pero todo va en función en la medida que uno considere que las perspectivas sigan siendo inciertas, por eso se debe ponderar más la moneda extranjera” refirió.

¿Qué criterios se debe tener para comprar dólares?

García recomendó ser muy cautos al momento de la compra de la moneda estadounidense:

Los recursos que tienen como ahorros diversificarlos en soles y dólares.

Los ahorros nuevos también tienen que diversificarlos o ponderar la tenencia del billete verde. “Podría ser 75% en dólar y 25% en soles, dependerá de la expectativa de las personas con relación a la incertidumbre”, sugirió.

El sueldo que uno recibe en soles no debe ser cambiado a otra moneda porque lo gastará en los próximos días.

Tener cuidado

Jorge Luis Ojeda, docente de la Facultad de Negocios EPE de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), comentó que dependerá para qué se quiere comprar dólares.

“Si el motivo es especular porque creo que va a subir a fin de mes y pienso que voy a tener una ganancia adicional, eso es muy peligroso, ya que como puedes ganar también hay la opción de pérdida debido a que el dólar, por alguna razón, retrocede”, acotó.

El especialista manifestó que un caso contrario sería si tienen que hacer pagos en la moneda extranjera.

También para ahorrar en el largo plazo. “Allí sí es aconsejable ahorrar en dólar en una coyuntura incierta”, aseveró.

En una línea similar, Christian Arens, especialista en finanzas personales, dijo que las personas deberían cambiar su dinero a dólares dependiendo de las metas personales y los proyectos futuros”.

“Si estos demandan un pago en moneda extranjera, uno no debe cambiar de inmediato todos sus ahorros a dólares, sino más bien empezar a establecer un fondo personal en dicha moneda para protegerse de la volatilidad del tipo de cambio. Lo más eficiente es diversificar los ahorros”, remarcó.

Tendencia del tipo de cambio

Según Jorge González Izquierdo, economista y profesor de la Universidad del Pacífico, el tipo de cambio dependerá de la incertidumbre política, económica e institucional que vivimos.

“Se podría agrandar por la amenaza de la Asamblea Constituyente que se vuelva una realidad. Con eso el dólar sube”, mencionó.

Agregó que la ratificación de Julio Velarde frente al BCR influye, pero no a gran medida. “Eso no ha calmado al mercado financiero, porque no solamente es él, sino todo el directorio. De nada sirve que pongas a Velarde si no hay gente idónea que lo acompañe”, señaló.

