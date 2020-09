El precio del dólar en Perú operaba al alza este martes en medio de un avance global de la divisa estadounidense y una mayor aversión al riesgo ante las renovadas tensiones entre Estados Unidos y China.

El tipo de cambio se cotizaba a media jornada a S/ 3.540 en el mercado interbancario, una subida de 0.08% en comparación con los S/ 3.537 del cierre del lunes, según datos de Bloomberg.

El euro y el dólar mantenían al mínimo sus movimientos antes de una reunión que tendrá esta semana el Banco Central Europeo, mientras que amenazas de un Brexit sin acuerdo derrumbaban a la libra.

El euro se debilitaba por debajo de los US$ 1.18 pero la libra se hundió casi un 1% a US$ 1.3050 y el yuan también se depreciaba luego de que el presidente Donald Trump volvió a plantear la idea de desacoplar las economías de Estados Unidos y China tras sugerir que su país no perdería dinero si dejara de hacer negocios con el gigante asiático.

El índice dólar, que mide al billete verde frente a una canasta de seis monedas principales, escalaba un 0.43% y tocaba un máximo de tres semanas.

En el mercado paralelo o informal, el tipo de cambio se cotiza a S/ 3.565 la venta y S/ 3.535 la compra.

