Después del estallido de la pandemia, el mercado de viviendas experimentó resultados negativos, específicamente entre los meses de marzo y mayo, pero a partir de julio las ventas empezaron a recuperarse, tendencia que se ha mantenido durante los últimos cuatro meses, según Credicorp Capital Asset Management.

Pero, a diferencia de lo que sucedía con este subsector antes del COVID-19, hoy en día –como señala Mavy Acevedo, vicepresidente de Inversiones Inmobiliarias del holding financiero– las ventas de viviendas se han redistribuido según el nivel socioeconómico (NSE), apreciándose un notorio cambio en el ticket promedio de venta.

Así, las cifras dan cuenta de una notoria diferencia entre lo que se colocaba en octubre del 2019 y octubre del 2020. Y, aunque durante los últimos meses, el mayor porcentaje de viviendas vendidas siguió estando enfocado en los NSE medios, el precio promedio de las unidades colocadas se ubicó entre S/200.000 y S/670.000, mientras que antes de la pandemia el ticket promedio oscilaba entre S/300.000 y S/350.000.

“Las ventas se han redistribuido por nivel socioeconómico, hay sectores que han aumentado más sus ventas y en otros ha habido una caída bastante fuerte, como en los segmentos más bajos porque, como sucede en la mayoría de crisis, los más afectados siempre son los NSE más bajos porque aumenta la tasa de desempleo”, afirma.

En ese sentido, indica que Lima moderna sigue siendo la que más unidades vende, pero Lima este y Lima norte figuran entre los más afectados debido a que se ha reducido la cantidad de unidades vendidas. Aun así, considera que “el segmento de viviendas seguirá manteniéndose estable y continuará recuperándose de la crisis en el 2021”.

SEGMENTO CORPORATIVO

En el caso del mercado de oficinas, José Rubén Velarde, vicepresidente de Inversiones Inmobiliarias de Credicorp Capital Asset Management, sostiene que al igual que este año, en el 2021 también se apreciará un reducido nivel de entregas, mientras que la tasa de vacancia también tendría un comportamiento similar.

“La vacancia hoy está en 17,8% y aunque no es la que esperaríamos tener para un sector saludable porque debería estar entre 10 y 12%, no es un resultado tan preocupante como en el 2017. Y como va a haber un número de entregas reducido, la vacancia debería mantenerse estable. Eso demuestra que el sector ha sido afectado pero no tan tremendamente”, señala.

En el caso de las entregas, el especialista refiere que en el 2021 se añadirían alrededor de 25.000 m2 al inventario de la capital, “lo que debería ayudar a mitigar la crisis en el sector”, lo que demuestra que el “el subsector de oficinas no ha sido tan afectado como se hubiera esperado en un principio”.

Una situación similar se apreciaría en el segmento logístico, que a pesar de no haber sido impacto por la crisis, si experimentaría una reducción de entregas en el 2021, aunque la vacancia se mantendría estable.

