¿Qué es la mansión The One? Uno los proyectos inmobiliarios más ambiciosos de los últimos años, planeado en una colina del lujoso vecindario de Bel Air en Los Ángeles, Estados Unidos, terminó convirtiéndose en una pesadilla para el productor de cine, Nile Niami, que ha tenido que “rematarla” a un multimillonario, que aún no puede ocuparla. ¿A qué se debe? Aquí te lo contamos.

La mansión, edificada en un espacio de 11.5 hectáreas, era considera la más grande y cara del mercado en Los Ángeles. Fue puesta en el mercado por US$500 millones en 2017, pero como había comprador y el empresario debía más de US$100 millones en hipoteca, finalmente, fue subastada en US$141 millones (US$126 millones por la casa y 15 millones de dólares en los costes y tarifas de la subasta).

Así, el sueño Nile Niami, terminó en manos del empresario de la moda Richard Saghian, pero por qué no puede ser habitada.

¿POR QUÉ EL DUEÑO DE LA MANSIÓN THE ONE NO PUEDE HABITARLA?

El nuevo dueño de la mansión The One, Richard Saghian, aún no puede ocuparla, ¿por qué? El problema es que la propiedad carece de la cédula de habitabilidad correspondiente porque los inspectores evalúan si la construcción reúne las características necesarias. De acuerdo con la información de Los Ángeles Times, tampoco tiene servicio de electricidad y tiene serios defectos de construcción, principalmente, humedades debido a las numerosas piscinas que posee: tiene nada menos que siete.

¿QUÉ ES LA MANSIÓN DENOMINADA THE ONE?

La mansión The One tiene un diseño futurista con vistas de 360 grados al océano, la montaña y Los Ángeles. El proyecto fue creado bajo la supervisión del arquitecto Paul McClean, artífice de las residencias de Avici o Beyoncé, y de diseñadora de interiores Kathryn Rotondi. Se la catalogó como la casa privada más grande y cara de Estados Unidos. Aunque se haya vendido por US$356 millones menos que su precio de salida, es considerada la vivienda subastada más cara de la historia en California.

¿CÓMO ES LA MANSIÓN THE ONE?

La lujosa mansión The One tiene un extensión de 9.700 m2 y tiene de todo:

21 dormitorios.

42 baños.

Lagunas.

Siete piscinas (una de ellas en la terraza de la master suite de 500 metros cuadrados).

A todo lujo.

Sala de cine.

Jacuzzi.

Gimnasio,

Bodega con capacidad para 10,000 botellas.

Salón de belleza y un spa con todos los servicios.

Discoteca privada.

Sala de bolos.

Casino.

Cinco ascensores interiores.

Garaje para 30 vehículos.

Pista de atletismo que bordea la casa.

Sala para eventos solidarios.

Teatro.

Minicampo de golf en la azotea.

Una casa de invitados de casi 400 metros cuadrados.

Enorme terraza al aire libre con cabañas.

¿QUIÉN ES EL RICHARD SAGHIAN, EL NUEVO DUEÑO DE LA MEGAMANSIÓN?

Richard Saghian es el fundador de Fashion Nova, creada en 2006 en Vernon. Es el actual director ejecutivo de la compañía que genera ventas anuales que superan los mil millones de dólares, según Los Ángeles Times. El empresario es dueño, además, de otras dos casas en el sur de California, incluida una en la playa de Malibu, que le costó 14,7 millones de dólares. También tiene otra en las colinas de Hollywood Hills, que compró por 17.5 millones en 2018.