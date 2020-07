Las empresas textiles y de confecciones del Perú por años vienen luchando para que el producto local pueda competir en igualdad de condiciones con los extranjeros. Por ello, el Ministerio de Producción (Produce) solicitó de oficio a Indecopi que evalúe las medidas de salvaguardia a las importaciones de prendas de vestir procedentes de los países asiáticos que habrían ingresado a nuestro territorio a precios muy por debajo del mercado (subvaluados).

Ante esta situación, el director ejecutivo del Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Carlos Posada, sostuvo que “aplicación de salvaguardias no son malas ni deben ser cuestionadas adelantadamente”.

Indicó que esta medida se aplica si hay un daño o amenaza a la producción nacional.

“El pedido es válido porque la industria nacional durante mucho tiempo se estaría viendo afectada por cantidades de importaciones que han pasado a sustituir de alguna manera la producción que tiene el Perú en el sector textil”, expresó Posada.

Agregó que ahora se debe hacer un análisis bastante técnico y cumplir con los requisitos para que el pedido no sea rechazado.

“Esto va a generar un efecto hacia afuera por los tratados de libre comercio (TLC). Probablemente si se pone un salvaguardia contra China, entonces no van a estar cómodos y apelarán, pero para que eso no se caiga y no se perjudiquen tienen que tener un análisis bastante técnico, de lo contrario el otro país le pedirá lo indebidamente cobrado, más los daños y perjuicios”, precisó.

Sin embargo, dejó en claro que con el salvaguardia no se debe pretender obstruir el ingreso de mercancías porque el mecanismo no está creado para ella.

También señaló que otro de los problemas que daña a la industria nacional es el contrabando y la subvaluación. “Son dos ámbitos donde el gobierno tiene que actuar porque de nada sirve que se haga una medida de salvaguardia si por el costado entra mercancía”.

CRISIS EN LA INDUSTRIA TEXTIL

Para la presidente del Comité de la Pequeña Industria (Copei) y representante de la plataforma nacional de gremios Mipymes, Dalila Gamarra, el sector textil y confecciones de nuestro país ingresó en una crisis hace tres años y se agudizó con la pandemia del COVID-19.

Añadió que no están en contra de los productos importados, pero pidió que se evalúe la manera de cómo ingresan por la subvaluación de precios y muchos de ellos en contrabando.

“Nuestra posición es que se debe de respetar los tratados de libre comercio. Igual como el empresario peruano paga sus impuestos, los productos que ingresen al Perú paguen un precio justo y sean bien fiscalizados”, manifestó.

Cabe indicar que el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Ricardo Márquez, manifestó que en el periodo enero-abril de este año ingresaron al país 523 millones de dólares en productos del sector textil y confecciones, lo que implicó que las importaciones representen el 85% del mercado frente a solo el 15% de participación de la industria nacional.

Esta situación se agravó cuando entre el 16 marzo y el 14 de junio, periodo en el que la industria estaba paralizada por el COVID-19, ingresaron al país 45 millones de prendas de vestir con precios promedio que descendieron de 3.11 dólares a 1.40 dólares la unidad.

