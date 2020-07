Los delitos se han incrementado en la época de pandemia y los empresarios no están al margen. Son varios los grupos delictivos que han aprovechado la situación que vivimos a nivel mundial por la COVID-19 para estafar a través de redes sociales o empresas “fantasma” con productos de dudosa procedencia.

Los grupos delincuenciales han encontrado nuevos caminos para estafar aprovechando la coyuntura que estamos viviendo, advierte Miguel Torres Bohl, gerente general de SEO Chemical, representantes en Perú de la empresa internacional Deltatrak, con más de 30 años de experiencia en productos de medición de temperatura. Por ello, es importante investigar sobre la empresa a la que compramos todos los productos e implementos de seguridad y médicos que necesitamos para iniciar las actividades empresariales y comerciales.

El especialista indica que muchos productos médicos que están ingresando al Perú son imitaciones de fábricas chinas. Las empresas que importan estos artículos son nuevas, que se forman por un corto tiempo.

Torres Bohl agrega que hoy más que nunca encontramos ofertas y promociones en redes sociales de productos que no cuentan con certificaciones y que en muchas ocasiones ni siquiera funcionan.

El especialista nos brinda estos consejos que debemos tener en cuenta al adquirir productos para activar los protocolos:

Revisar la trayectoria de la empresa y especialidad a la cual realizaremos una compra.

Averiguar sobre el producto, su respaldo y procedencia.

Es importante preguntar si al adquirir el producto nos entregarán los certificados y garantía correspondiente.

Una empresa con garantía y prestigio, que provee todo artículo o producto necesario para implementar un protocolo de seguridad y salud en las empresas tiene ciertos procedimientos de compra y venta que debemos conocer. Por ejemplo:

Envían una proforma con las características del producto y las especificaciones técnicas. Mientras más documentos soliciten es mejor.

Informan sobre el certificado de calibración y el tiempo de garantía del equipo. Muy pocas empresas ofrecen estos documentos.

Brindan al cliente todos los datos sobre la trayectoria y experiencia de la empresa, para demostrar que son especialistas en el tema. Al comprar a una empresa especialista, te aseguras que tu adquisición esté siempre blindada.

LOS TERMÓMETROS INFRARROJOS

Uno de los productos más solicitados durante la pandemia, tanto para centros de salud, comerciales, tiendas por departamento, supermercados y toda empresa que inicia operaciones, son los termómetros infrarrojos, los cuales vemos en cantidad y variedad siendo promocionados en redes sociales. Torres Bohl subraya que no podemos adquirir estos productos en cualquier punto de venta.

Los termómetros infrarrojos más destacados en el mercado son los que cuentan con el certificado FDA-510K, solicitado a los fabricantes de dispositivos médicos para su comercialización en el mercado estadounidense.

“Existen empresas especializadas en medición de temperatura y cuentan con una trayectoria impecable. Al adquirir productos de calidad, estos son más duraderos. Puede costar un precio más alto, pero no tendremos fallas en un largo plazo. Nosotros por la experiencia y trayectoria que nos respalda recibimos llamadas de empresarios que adquirieron sus termómetros en proveedores desconocidos y no pueden calibrarlos porque nos les brindan la asesoría correspondiente. Muchas veces nos comentan que el lote de la mercadería que compraron simplemente no funciona”, puntualiza,

Estos equipos pueden estar descalibrados e inoperativos y el proveedor no sabe orientar al cliente para lograr su correcto funcionamiento, pues no cuentan con asesores con experiencia en estos productos.

Ocurre que se ofertan artículos que llegan al Perú desde las fábricas de China y pueden estar malogrados o, a veces, ni encienden. También dan lecturas y resultados incorrectos u ofrecen garantía que no pueden asumir en un mediano plazo, ya que son empresas golondrinas, es decir, que se han creado en un corto plazo para ofrecer los equipos solo durante la pandemia.

