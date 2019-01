Se termina la millonaria disputa de la Iglesia Católica y Roma por las monedas de la Fontana de Trevi

Es tradición en Roma , que todo turista que visita la Fontana de Trevi pida un deseo lanzando una moneda. Sin embargo, con el paso del tiempo este ritual se convirtió en una millonaria disputa entre la Iglesia Católica y el ayuntamiento de Roma.



En declaraciones al diario "L'Osservatore Romano", la alcaldesa de la ciudad, Virginia Raggi, dio un giro de 180 grados a la decisión que ya había adoptado el ayuntamiento, que pretendía destinar ese dinero a mejorar las infraestructuras de la ciudad.

La funcionaria confirmó que la organización benéfica católica, Cáritas en Roma, recibirá los US$1,7 millones que se recogen en las aguas de la fuente. Y añadió que, después de cuantificar las monedas lanzadas en otros monumentos de la ciudad, Cáritas recibirá también ese monto, que se estima que pueda alcanzar los US$230.000.

La alcadesa tomó esta firme decisión a pesar de que su aceptación y popularidad haya caído por no abordar los problemas de la ciudad, altamente endeudada. En octubre, miles de manifestantes se reunieron a las afueras de la municipalidad para exigir a Raggi que solucione, entre otras cosas, temas relacionados con la basura o los baches que tienen las calles de la ciudad.



La tradición de tirar monedas se hizo famosa después del éxito de la comedia romántica "Three Coins in the Fountain", interpretada por Frank Sinatra en 1954.

El filme se tituló "La fuente del deseo" en México y Argentina y "Creemos en el amor" en España. La fuente también apareció en la película de 1960 "La Dolce Vita", en la que la actriz Anita Ekberg se introducía en el agua con un vestido sin tirantes.