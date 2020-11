El ministro de Energía y Minas, Jaime Gálvez, afirmó el domingo que las tarifas de energía eléctrica no subirán para los consumidores del mercado regulado, es decir los usuarios residenciales, con la aplicación de la sentencia de la Corte Suprema referida a la regulación de la declaración de los precios de gas natural.

“Lo que puede ocurrir en aplicación de la sentencia, es que las tarifas del mercado libre suban, pero no de las del mercado regulado”, afirmó en el programa Agenda Política, haciendo referencia a los dos tipos de clientes que existen, los libres, que son aquellos que tienen un alto consumo de energía como las industrias; y los regulados, que son las familias.

Al respecto, Pedro Gamio, ex viceministro de Energía, indicó que se debe conseguir precios más bajos pero por mecanismos sanos, no por una situación que frene el avance de las energías renovables por una distorsión en el mercado eléctrico, que se da porque unos cuantos actores del mercado no declaran precios reales.

Precisó que esto tiene que ver con la libre competencia y las buenas prácticas, por lo que es importante que se corrijan esta y otras medidas que tienen que ver con la imposibilidad de atender al mercado libre.

Gamio puso como ejemplo lo que ocurre hoy con la empresa estatal Electroperú, que se ve afectada. Al vender en el mercado de corto plazo, recibe un precio de 8, luego el centro comercial compra a 25. “Alguien tiene que cubrir la diferencia y la termina asumiendo el mercado regulado. Son 7,5 millones de usuarios que están pagando casi US$ 100 millones anuales por esta distorsión”.

Añadió que esta es la razón por la que el mercado regulado está cada vez más caro. Hizo el paralelo con una familia chilena que paga 35% menos que una familia peruana por la electricidad. Y en el caso de Colombia es más de 40% de ventaja de ahorro.

Para Gamio, es necesario por un lado que se declaren los costos reales. Y por otro lado, avanzar en torno a una electricidad de costos menores para todos, para los grandes consumidores y para los ciudadanos de a pie. Y la forma correcta es abriendo el camino a las energía renovables alternativas, dijo.

“Hoy, por ejemplo, todavía está restringido el camino para la energía solar que no puede ser comercializada para grandes consumidores. Hay necesidad de regular el despacho por bloque horario, es decir que se permita, como en otros países, que se entregue energía en el día, noche, y todo el día, las 24 horas. Hay barreras reglamentarias, mientras que en el mundo entero están ayudando a reducir los costos de la generación eléctrica reduciendo la contaminación”, acotó.

En ese sentido, añadió que se tiene que aplicar una estrategia de mediano y largo plazo que permita tener una reducción de costos de generación y eso se va a obtener con energías renovables alternativas, sobre todo la energía solar y la energía eólica.

“SÍ VA A AFECTAR A LOS USUARIOS”

En tanto, Amadeo Arrarte, socio y country manager de Calden Consultoría y ex director de asuntos regulatorios y legales de Cálidda, refirió que esta resolución de la Corte Suprema, e incluso la resolución emitida anteriormente sí va a afectar a los usuarios.

“No hay cómo no los vaya a afectar, porque lo que se está haciendo de una forma artificial es cambiar las reglas para la determinación de los precios en el mercado, y eso tiene un impacto definitivo en los usuarios. En el caso particular de esta definición, no solo debemos tener cuidado con los usuarios eléctricos sino de gas también”, argumentó.

Explicó que al incorporar estas “intromisiones legales” dentro de un esquema económico que se rige por eficiencia, se debe tener en cuenta todo el impacto que va a generar. El principal, dijo, es que ya hay contratos suscritos con determinadas condiciones por parte de los generadores y este cambio de reglas de juego va a generar una trasgresión al mercado.

Para Arrarte, la forma como se ha establecido que tengan contratos con cláusulas take or pay o pagar sin importar lo que consuman, hace que, por ejemplo, Lima pueda tener las tarifas competitivas que hoy tiene. “Y el incentivo de ello está atado a que los generadores no tengan justamente un problema con la generación de precio”, afirmó.

Manifestó que cuando un generador no tiene que declarar los costos de gas natural, lo que termina pasando es que paga su factura y con eso está ayudando a hacer un subsidio cruzado. Pero si se cambia ese esquema y obligas al generador a declarar exactamente precios auditados, buscará modificar sus condiciones de contratación en el sector gas natural y llevarlo al mínimo.

“Al bajar la contratación de gas a lo mínimo indispensable y bajando la demanda va a afectar también a la tarifa de los usuarios de gas. Porque si le bajas la demanda al usuario de gas se va a subir la tarifa”, resaltó el especialista.

Es por ello que le vienen pidiendo a Osinergmin y al Minem que se aborde de manera integral este tema, porque mover algo en esta fórmula es muy delicado para ambos sectores. “Decir que no se va a afectar al usuario residencial eléctrico no es correcto, y decir que va a quedar ahí, tampoco. Porque esta fórmula puede terminar afectando el esquema de competitividad del gas natural en los usuarios residenciales”, indicó.

Como salida, enfatizó que lo primero es respetar los contratos vigentes. Y dentro de ese marco contractual, establecer una modificación normativa integral para no solo revisar la declaración del precio del gas para los generadores, sino en realidad ver la mejor forma de declaración precio del gas para los combustibles en general del sector eléctrico.

Asimismo, pidió que el Minem establezca mecanismos para que los cambios que se den en la norma no sean trasladados a los usuarios residenciales. “Para que no se vean afectados por una variación del precio del gas se podría establecer un mecanismo de compensación”.

Apuntó finalmente haciendo un pedido al ministerio para que se maneje de manera integral el tema, no por estanco, y que se mire tanto la electricidad como el gas natural, “porque lo peor que podría pasar es que salga más cara la lavada que la camisa”.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

España: El 70 % de los bares, restaurantes y cafeterías reabren en Barcelona