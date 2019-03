Tacama: "La denominación de origen pisco es del Perú"

Compartir el uso de la palabra ‘pisco’ como denominación de origen con Chile ha generado rechazo en el sector privado peruano.

La reacción surgió luego de que el ministro de Agricultura de ese país, Antonio Walker, afirmara a El Mercurio de Chile que planteó al titular del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), Gustavo Mostajo, que ambos países puedan usar la palabra ‘pisco’.

Para José Antonio Olaechea, presidente de directorio de Viña Tacama, toda conversación debería tener en cuenta que el pisco es patrimonio nacional.

“ La denominación de origen ‘pisco’ la vemos como única, peruana y que tiene raíces históricas y geográficas (…). Si los ministros quieren conversar, pueden conversar, pero la denominación de origen ‘pisco’ es de la nación”, sostuvo.

Al ser consultado sobre cómo impactaría un acuerdo como este en los envíos de pisco a Chile, aclaró que solo se envía aguardiente.

“El Perú no exporta pisco a Chile, exporta aguardiente (…). En realidad lo que va a Chile no es un producto fiscalizado por Conapisco (Comisión Nacional del Pisco)”, agregó.

Por otra parte, la propuesta no podría ser evaluada por el Minagri, según el ministro de Cultura, Rogers Valencia.

Esta sería competencia del Indecopi, Cancillería y el Ministerio de la Producción, precisó en Canal N: “Son denominaciones de origen, que tienen un sistema para ser hechas (...). Aún si se pusieran de acuerdo, no sería posible”.

Al respecto, Javier Dávila, viceministro de Mype e Industria, dijo a Perú21 que no han sido informados. “Es un tema que formalmente no nos ha llegado (…). No tenemos conocimiento”, aclaró.

Tenga en cuenta

Juan Varilias, presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), comenta que la propuesta surge justo cuando más países reconocen que el pisco es peruano.

“No sé si el vecino país está sintiendo que se van a quedar sin mercado internacional (al cual exportar), no creo, pero esa es una posición que no la vamos a poder aceptar”, sostuvo Varilias.