Sunat se reunió con influencers para orientarlos sobre sus obligaciones tributarias.

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) se reunió con un grupo de influencers para explicarles sobre sus obligaciones tributarias y el cumplimiento de las mismas.

El ente tributario define a los influencers como personas que realizan alguna actividad económica en redes sociales (Facebook, Instagram, Youtube) por las cuales perciben ingresos por concepto de publicidad o auspicios.

Entre los principales riesgos de incumplimiento de parte de estas personas, se encontrarían ingresos no declarados, gastos no relacionados con su actividad, no emisión de comprobantes de pago o emisión de comprobantes que no corresponden al tipo de operación que realizan, omisión a la presentación de declaraciones juradas, entre otros.

Nuevo grupo de #Influencers se reunieron con #SUNAT para recibir orientación sobre sus obligaciones tributarias por actividades en Internet. Ellos reconocieron importancia de cumplir con nuestro país.@pcmperu @MEF_Peru @Agencia_Andina @DiarioElPeruano pic.twitter.com/Flyn3OcVVC — SUNAT (@SUNATOficial) October 10, 2019

Los denominados influencers que participaron en las dos reuniones organizadas por la Sunat son de los rubros de entretenimiento, moda, gastronomía, espectáculos.

Hace una semana, el Indecopi prepublicó una guía para regular las prácticas publicitarias en redes sociales.

En el texto se planteaban multas de hasta 700 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) o S/ 2.94 millones para los influencers que incurran en faltas a sus obligaciones.

También propone medidas correctivas como que dejen de hacer publicidad, la rectificación de informaciones engañosas, incorrectas o falsas y la publicación de la resolución condenatoria.

Entre las prácticas consideradas por el Indecopi como publicidad de influencers se encuentran los unboxings, canjes, sorteos, fotos y vídeos.