Debido a la menor actividad económica por la pandemia, la recaudación tributaria se reduciría este año en US$ 12 mil millones, según estimados de Macroconsult. Con su principal fuente de ingresos duramente golpeada, el Gobierno tendrá que ser creativo para tener más recursos y la ministra de Economía, María Antonieta Alva, ya ha adelantado que no crearán nuevos impuestos en lo que resta del año.

Una de las alternativas que propone el abogado tributarista José Verona es la puesta en marcha de un plan agresivo de reducción de intereses y multas tributarias para que incluso las deudas que aún no son reconocidas y los casos de evasión de impuestos se puedan acogerse voluntariamente en un plazo muy corto y con pago en efectivo.

“Plantearía que todos los contribuyentes que paguen su deuda tributaria hasta el 30 de septiembre, se le reduzcan los intereses en un 50% y hacerlo extensivo para cualquier deuda que esté en reclamo o en apelación, que hay muchas. Estos mecanismos pueden hacer que Sunat recaude mucho dinero en muy poco tiempo”, aseguró.

En el caso de contribuyentes a los que se les puso una multa, Verona también comentó que esta podría reducirse en un 50% en caso se cumpla con pagar el impuesto completo en el periodo que se determine.

Además, consideró que las deudas menores de 5% de una UIT (alrededor de S/ 215) se deberían de condonar, pues su impacto es reducido en la recaudación y puede aliviar el bolsillo del contribuyente.

Fiscalización e informalidad

El especialista precisó que, hasta ahora, el Gobierno no ha anunciado medidas concretas para elevar la recaudación y solamente se hicieron fraccionamientos que no reducen montos de deuda, por lo que no han tenido suficiente acogida.

“Es un fraccionamiento para la facilidad de pago del contribuyente, no para generar recaudación. Antes el fraccionamiento venía con condonación de deuda, en este caso no ha sido así y el contribuyente no lo ve atractivo”, explicó.

Agregó que en el Perú la tasa de evasión de tributaria supera el 70%, por lo que cualquier plan para recaudar impuestos debe apuntar a los informales, quienes tienen miedo de la fiscalización que se les pueda hacer de años anteriores.

“En el Perú la evasión tributaria es de 72% y dejaría abierta la posibilidad de que aquellos que hayan evadido, los que tengan alguna falta, facturas inconsistentes o lo que sea, pueden enmendar su situación rectificando voluntariamente, paguen su impuesto y tienen 0% de interés. Claro que este plan no vale de nada si Sunat no cumple su labor de fiscalización, porque la gente se acogerá siempre que vea riesgos de detección”, sostuvo.

