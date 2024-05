El superintendente de la Sunat, Gerardo López, anunció que la entidad tiene previsto aplicar el Impuesto General a las Ventas (IGV) a las plataformas de streaming, una medida conocida como la ‘Tasa Netflix’, a partir del tercer trimestre de 2024.

“Es aplicar un impuesto que ya existe, que es el IGV, a estos servicios digitales prestados por empresas no domiciliadas. Nuestra expectativa es que el Congreso lo apruebe y que en el último trimestre de este año podamos empezar a recaudar por este impuesto y esto tome cuerpo en los siguientes años”, señaló López citado por RPP.

El superintendente explicó que esta medida forma parte de los pedidos de facultades realizados por el Ejecutivo al Congreso y se espera que tenga un impacto significativo en la recaudación fiscal del país. Según las estimaciones presentadas tanto por López como por el ministro José Arista, este año podría recaudarse alrededor de S/ 600 millones a través de este impuesto, y en los próximos años, la cifra podría aumentar a S/ 1,000 millones.

López enfatizó la importancia de esta medida en el contexto de la creciente digitalización de los servicios y el consumo de contenido en línea. “Nuestra expectativa es que el Congreso lo apruebe y que en el último trimestre de este año podamos empezar a recaudar por este impuesto y esto tome cuerpo en los siguientes años”, reiteró.

La aplicación del IGV a las plataformas de streaming no solo busca aumentar la recaudación fiscal, sino también equilibrar el tratamiento impositivo entre los servicios digitales y los servicios tradicionales prestados en el país. Con esta medida, el Gobierno peruano se une a otros países que ya han implementado impuestos similares para adaptarse a la economía digital global.





Ministro de Economía y Finanzas, José Arista aclara cuestionamientos

En medio de los debates sobre la implementación del Impuesto General a las Ventas (IGV) a las plataformas digitales, el ministro de Economía y Finanzas, José Arista, ha aclarado las dudas y cuestionamientos que rodean esta medida. Este anuncio se produce una semana después de que el jefe de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), Gerardo López, adelantó a Gestión que el cobro del IGV a las economías digitales incluirá servicios como Netflix y las apuestas en línea.

El ministro Arista destacó la necesidad de actualizar el marco normativo para adaptarse a las nuevas realidades del consumo digital. “Hoy el consumidor y el proveedor es ubicuo. Hay que adelantar que la norma no especifica cómo se puede cobrar, aunque exista el impuesto”, explicó, subrayando la importancia de modernizar las leyes fiscales para reflejar la evolución del mercado digital.

En este sentido, el pedido de facultades al Congreso busca obtener la autorización para cobrar este impuesto a través del sistema bancario. Esta estrategia facilitaría la recaudación y aseguraría que las transacciones digitales no escapen al control tributario.

Respecto a las preocupaciones sobre posibles aumentos en los precios de los servicios digitales, el ministro Arista ofreció una perspectiva tranquilizadora. “Lo que se ha visto en otros países es que el precio no ha variado mucho, eso depende de la competencia que exista en el mercado, pero en general en la región los precios no se han movido. Dicho sea de paso, este IGV ya se les cobra a las empresas, pero no a las personas naturales”, señaló.





Ministro de Economía aclara rumores sobre 'Tasa Netflix'. (Composición)





