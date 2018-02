La Cámara de Comercio de Lima (CCL) estimó que la Remuneración Mínima Vital (RMV) debiera tener un incremento solo de 41 soles.

"Esta cifra sale si aplicamos la fórmula que tiene como base la inflación y el aumento de la productividad, con lo cual no debe superar los S/ 900", precisó Mario Mongilardi, presidente de la CCL.

Parelamente, esta institución privada afirmó que todas las probabilidades y estadísticas se realizan de acuerdo a la fórmula establecida en el Consejo Nacional de Trabajo (CNT) , por lo que el resultado técnico debe ser admitido por el Gobierno y entidades relacionadas al tema.

Es importante mencionar que la Central General de Trabajadores del Perú (CGTP) en reunión con la CNT discutieron el alza del salario mínimo, donde puntualizaron que suba de S/850 a S/1,500 para poder cubrir todo el costo de la canasta básica.

Bajo esta premisa, Mario Mongiladi afirmó " un incremento a S/ 1,500 tendría resultados nefastos en las empresas. Probablemente un incremento sin base técnica haga que las empresas tengan que contratar más personal de manera informal, porque no pueden asumir dichos costos"

La CCL aconsejó que si existe una baja inflación y la productividad en caída, el resultados no serán los más óptimos. Por ello, también afirmaron que no es bueno levantar falsas expectativas porque el alza no será significativa.