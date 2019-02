Spotify consigue primera ganancia operativa, pero ofrece un panorama cauto para 2019

Spotify informó este miércoles su primera ganancia operativa, dirigida por un margen bruto fuerte y un incremento en el número de empleados más lento al previsto, pero advirtió de una pérdida en 2019 y emitió previsiones modestas que decepcionaron a los inversores.

La ganancia operativa en el cuarto trimestre fue de US$ 107 millones, que se compara con la predicción de una pérdida de US$ 18 millones y con los US$ 98 millones que perdió en el mismo período del año previo.

Las ventas del servicio de transmisión de música más popular crecieron un 30 % en el cuarto trimestre, en línea con lo esperado. La empresa señaló que había visto expansión en casi todos sus mercados.

Spotify, que tuvo un margen de beneficios bruto de un 26.7 % en el período, dijo que esperaba que la medición se deteriorara a entre un 22.5 % y un 24.5 % en el primer trimestre y a entre un 22 % y un 25 % en 2019.

La firma prevé también una pérdida entre US$ 227 millones y US$ 409 millones en 2019, con un crecimiento de las ventas de 21% a 29 %.

Spotify, que opera en 80 países, dijo que el número total de usuarios creció a US$ 235 millones en 2018 desde US$ 217 millones a fines de septiembre.

El servicio alcanzó 96 millones de suscriptores de pago, cifra que se compara con los 50 millones de Apple Music. Para fines de este año, Spotify quiere llegar a entre 117 millones a 127 millones de suscriptores premium, mientras que analistas prevén que llegue a 121 millones.

