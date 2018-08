A pesar de que Barranco es el distrito que registra el precio promedio de venta más alto de la ciudad por metro cuadrado, San Isidro posee el subdistrito o zona de mayor costo en Lima Metropolitana, según el último “Índice m2” del Portal Urbania.

San Isidro Sur, que comprende las avenidas Pezet, Camino Real, Pardo Aliaga, Santa Cruz, y Coronel Portillo, supera con un precio de US$ 3,289 por m2 a Barranco Cultural (US$ 2,962) que limita con Chorrillos, Sáenz Peña y Grau, afirma el reporte.

Este índice analiza el valor por zonas. En San Isidro por ejemplo, mientras la Zona Sur supera los US$ 3,289 por m2; la zona de Corpac, que va desde Av. Rep. de Panamá hasta Av. Guardia Civil tiene un precio de US$ 1,916 por m2. Es decir, US$ 1,373 de diferencia en el mismo distrito.

El ranking de precios por subdistritos lo completan: Nuevo Barranco (US$ 2,794), Miraflores Sureste (US$ 2,709), Miraflores Noreste (US$ 2,672), San Isidro Centro (US$ 2,685), San Isidro El Olivar (US$ 2,628), Miraflores Sur (US$ 2,592), Miraflores Este (US$ 2,550) y Barranco Tradicional (US$ 2,546).

En la otra cara de la moneda; es decir, los subdistritos que registran los precios de venta más económicos por m2, encontramos a Los Olivos Norte con US$ 872; Los Olivos Centro y Chorrillos Este con US$ 1,011, respectivamente.

Además, están Los Olivos Sur con US$ 1,020; Los Olivos Oeste con US$ 1,021; Chorrillos Centro y Este con US$ 1,162; Breña Norte con US$ 1,178, Breña Este con US$ 1,223; y Chorrillos Oeste con US$ 1,267.