Día de la Madre: Estas son las recomendaciones del Indecopi para hacer buenas compras

Un teléfono nuevo pero con una pantalla no funciona, un conjunto de cosméticos de una marca falsificada o un televisor con una garantía que no aplica son algunas sorpresas que pueden surgir en plena celebración del Día de la Madre si no se ha optado por hacer compras en establecimientos formales y tomando las precauciones del caso.

Entre estas, figura la importancia de pedir el comprobante de pago del producto adquirido. Así lo menciona el Indecopi.

Además, si se aprovechó alguna promoción muy atractiva, también será conveniente guardar el material publicitario para así tener evidencia con la cual hacer un eventual reclamo.

Cuando se compre por internet, la entidad sugiere hacerlo “únicamente en sitios seguros que protejan su información” y evitar “caer en las prácticas de precio por goteo”, que son precios a los que se agregan cargos no mencionados que terminan elevando el monto final a pagar.

En el caso de adquirir un electrodoméstico, Indecopi recomienda: “ Se debe verificar que la etiqueta contenga información sobre el consumo de energía del artefacto, a fin de proteger el medioambiente”.



El etiquetado mostrará una letra A con una flecha verde para los equipos más eficientes a nivel energético, y una G con flecha roja para los artefactos que usan más energía.

Cosméticos y productos de belleza

Al comprar estos productos será importante revisar la lista de ingredientes y asegurarse de que ninguno pueda producir alergias u otras reacciones en la persona que los usará.

“Verifique las precauciones de empleo e instrucciones de uso del producto. Recuerde que los responsables de la comercialización de los cosméticos pueden recomendar en el envase, etiqueta o a través de otros medios el plazo adecuado de consumo de acuerdo a la vida útil del producto”, precisó la entidad.