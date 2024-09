¿Son días no laborables el 12, 13 y 14 de septiembre?

Luego de que el Ejecutivo declarara duelo nacional los días 12, 13 y 14 de septiembre por la muerte de Alberto Fujimori, el socio del estudio Miranda & Amado, Eric Castro, explicó lo que significa esta decisión.

Durante estos tres días el Pabellón Nacional será izado a media asta en las diferentes dependencias del Estado en todo el país como edificios públicos, locales policiales, instalaciones militares, bases, buques y demás; así como en las misiones diplomáticas, consulares y representaciones permanentes del Perú en el exterior.

No obstante, esto no implica que sean días no laborables ni feriados. Pero ¿en qué casos sí hubiera sido considerado así? De haber sido indicado así en el Decreto Supremo dispuesto por el Poder Ejecutivo.

Explicó, además, que durante el duelo nacional se suelen aplicar otras medidas como:

Momentos de silencio. Se pueden organizar momentos de silencio a nivel nacional para permitir que la ciudadanía reflexione y rinda homenaje.

Suspensión de actividades. Algunas actividades y eventos, como celebraciones y actos oficiales, pueden ser suspendidos o modificados en señal de respeto.

Servicios conmemorativos. Se pueden realizar ceremonias y servicios especiales en honor a los fallecidos o para conmemorar el evento trágico.

Del mismo modo, detalló que en el Perú el duelo nacional se regula por normas de carácter administrativo y disposiciones especiales. Estos documentos oficiales determinan la duración del duelo, las medidas a adoptar y cualquier otra acción relevante, como se ha dado en este caso.

