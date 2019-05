Conoce los errores que más comenten los jóvenes en una entrevista de trabajo

Hoy en día muchos jóvenes están en la búsqueda de un nuevo empleo. Algunos no tienen mucho éxito en las entrevistas laborales y se preguntan el por qué. Esto puede ser debido a que en varios de los casos, los nervios pueden jugar en contra de los postulantes durante el proceso de selección.



Es por ello y conociendo la situación actual de los jóvenes en nuestro país, Jonathan López, Director Red de Empresas y especialista en Recursos Humanos de la Fundación Forge, da a conocer cuáles son los principales errores que suelen cometer los jóvenes antes y durante una entrevista laboral:

- Puntualidad: El llegar tarde puede generar una impresión negativa frente a los reclutadores. Lo recomendable es llegar entre 15 a 30 minutos antes de la hora acordada teniendo así algunos minutos adicionales para solucionar algún inconveniente que pueda surgir camino a la entrevista.



- Cuidar la imagen personal: Recordemos que la primera impresión es importante. Como consejo usar colores neutros, procurar mantener las manos y uñas bien cuidadas, en el caso de las mujeres un maquillaje natural, en el caso de los hombres y si usas barba tenerla recortada y limpia, de igual manera nunca olvidar la sonrisa como medio de presentación.



- No saber escuchar: Muchas veces los nervios pueden jugar una mala pasada frente a los reclutadores. Es muy importante estar atentos a lo que se está preguntando, no se debe responder algo que no se ha preguntado, porque puede ser un punto en contra durante el proceso de selección. Lo ideal es siempre dar respuestas acertadas y concretas.



- Prepararse adecuadamente: Lo ideal es siempre conocer la información real de nuestros CVs e investigar sobre el puesto al que están postulando, ya que las preguntas irán acordes al puesto que están solicitando.



- Conocer sobre la empresa a la cual postulan: No se puede acudir a una entrevista si no se ha investigado sobre la empresa a la cual están postulando, se debe tener información actualizada que pueda responder de manera adecuada a todas las preguntas que realicen los reclutadores. No basta con sólo conocer, se debe investigar y reforzar las ideas para dar una mejor respuesta.



- Absolver siempre las dudas: Si la entrevista está por culminar y los postulantes tienen alguna duda, es bueno preguntar siempre acorde a lo conversado con el o la reclutadora, no es recomendable adelantarse a una siguiente fase si es que el reclutador no lo ha mencionado.

TE PUEDE INTERESAR