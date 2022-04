La multiculturalidad y pluralidad en el desarrollo profesional de los peruanos se ha hecho aún más evidente con la pandemia. En ese sentido, y con la finalidad de conocer las bases en educación y competitividad en el país, la red de colegios canadienses Maple Bear realizó una encuesta nacional a mayores de 18 años, cuyos resultados mostraron que solo cuatro de cada 100 peruanos tiene un dominio fluido del idioma en nuestro país.

En la actualidad, manejar un segundo idioma como el inglés (considerado el idioma de los negocios internacionales), abre a los estudiantes, una gran puerta de oportunidades tanto en sus propios países como a nivel internacional. En ese sentido, y en línea con esta demanda, un estudio de Show Me The Money estableció que un profesional con inglés avanzado puede ganar hasta un 18% más de sueldo y, además, son 20% más demandados, independientemente del cargo, que los que no tienen el manejo de este idioma.

“La oportunidad es ahora. El mercado está aumentando a una tasa anual de 6% con una oferta de colegios bilingües escasa en Perú. Las familias están dispuestas a invertir en una educación de calidad que mejorará definitivamente el nivel de vida de sus hijos, además, se debe considerar que la pandemia aceleró una disrupción importante en la industria generando una demanda insatisfecha debido a la reducción de la oferta escolar”, señala Mateo Cuadras, Director de Expansión de Maple Bear en América Latina.

Los mejores métodos de enseñanza

Dejar atrás las viejas técnicas de las escuelas tradicionales, como memorizar sin comprender y repetir todo mecánicamente, ya no funciona para ser competitivo en una nueva era tras la pandemia. “Creemos que la educación debe enfocarse en el desarrollo de rasgos como la curiosidad, la independencia, la creatividad y una perspectiva global, este es el principio detrás de lo que llamamos ‘más allá de las calificaciones”.

De acuerdo con la encuesta, más de 50% de peruanos cree que dominar el inglés le permitiría tener un mejor futuro en su carrera profesional y cerca del 80% cree que la clave del éxito está en la técnica del idioma. Sin embargo, a pesar de ser conscientes de las oportunidades que ofrece el dominio del mencionado idioma, el 62% tiene un manejo básico o nulo.

“Ya no es suficiente garantizar el derecho a una educación de calidad en nuestros colegios, debemos asegurarnos de que sea a lo largo de toda la vida”, dice Natalia Tieso, Directora Pedagógica de Maple Bear Latinoamérica.

Cabe destacar que la OCDE a través del programa PISA ha calificado a la educación canadiense entre las mejores del mundo y la número 1 entre los países de habla inglesa.

