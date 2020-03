Las inversiones mineras alcanzaron los 25.191 millones de dólares en el período 2015 - 2019, representando el 13% de la inversión privada en Perú, informó la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (Snmpe).

Eva Arias de Sologuren, presidenta del 14 Simposium Internacional del Oro, la Plata y el Cobre, explicó que las inversiones mineras en el año 2015 ascendieron a US$ 6.825 millones; mientras que en el 2016 y 2017 llegaron a los US$ 3.334 millones y US$ 3.928 millones, respectivamente.

Las inversiones mineras en general mostraron una recuperación en el 2018 al reportarse US$ 4.947 millones y US$ 6.157 millones en el 2019.

“En la actualidad, la inversión minera en el país se sostiene por la construcción de los proyectos Quellaveco y mina Justa, así como por la ampliación de Toromocho, los cuales en conjunto significaron el 40,6% de la inversión minera al cierre del año pasado”, comentó.

Asimismo, señaló que las inversiones en exploración minera sumaron 2.156 millones de dólares en el quinquenio 2015 - 2019, lo que representó el 8,5% de la inversión total (US$ 25.191 millones) que captó la minería peruana en dicho periodo.

En ese contexto, manifestó su preocupación por la desaceleración que se observa en las inversiones en exploración minera durante los últimos años, pues en el 2019 se invirtieron apenas US$ 356,5 millones, cifra que significó una disminución de 13,6% con relación al 2018 (US$ 412,5 millones).

“El Estado debe trabajar en la solución de temas como la excesiva tramitología y sobrerregulación, así como la conflictividad social, factores que se han constituido en “barreras” para nuevos proyectos de inversión en exploración y explotación minera”, expresó.

Arias de Sologuren, indicó que las perspectivas de la minería peruana serán analizadas en el 14 Simposium Internacional del Oro, Plata y Cobre, que organiza la Snmpe del 26 al 28 de mayo próximo en Lima.