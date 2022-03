Las empresas que operan en la industria hidrocarburífera nacional pagaron US$ 181,3 millones por concepto de regalías en enero 2022, lo que significó un incremento de 76.6% respecto a similar mes del año pasado (US$ 102,6 millones), informó la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

El gremio minero energético indicó que las regalías de enero último también fueron superiores a las reportadas en igual mes de 2020 (US$ 60 millones).

Además, la SNMPE explicó que, en enero del presente año, las compañías del sector hidrocarburos abonaron por concepto de regalías: US$ 108,1 millones por la explotación de gas natural y US$ 21,6 millones por petróleo; así como US$ 51,6 millones por la producción líquidos de gas natural.

La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía comentó que el aumento de las regalías se vio favorecido por el incremento de los precios internacionales del petróleo y gas natural.

VIDEO RECOMENDADO

¿Recuerdas el desastre nuclear de Chernobyl? Pues la tristemente célebre central nuclear que en 1986 provocó uno de los más grandes desastres nucleares en el mundo vuelve a tomar un rol protagónico en medio del conflicto entre Rusia - Ucrania. ¿Qué fue lo que ocurrió?