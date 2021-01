En el marco del CADE, el martes último, la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, confirmó una segunda ola de la pandemia por el aumento de contagios en el país. A raíz de este anuncio, el Gobierno establecería nuevas restricciones y medidas económicas, según anunció el vicepresidente del Congreso de la República, Roel Alva.

Al respecto, Ricardo Márquez, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), dijo que no cree que se deba retroceder en las fases de reactivación económica. “El Gobierno tiene la información de dónde hay mayor incidencia de contagios, y sabe que debe ir a focalizar, pero no se pueden detener las fases”, precisó.

Por su parte, Aldo R. Defilippi, director ejecutivo de AmCham Perú (Cámara de Comercio Americana del Perú), indicó que la caída del PBI ha sido muy grave en el Perú, por la casi total paralización de la actividad económica. Eso ha generado altísimo desempleo, caída de ingresos y aumento de la pobreza, apuntó.

“Afortunadamente, la recuperación ha empezado a notarse en muchos sectores –aunque otros siguen muy afectados–. Una paralización total sería muy grave para la economía y esta incipiente recuperación”, señaló Defilippi.

Añadió que es indudable que debemos incrementar el cuidado, pero hay que apelar a la responsabilidad de los ciudadanos, a la par de invertir en la mejora de la capacidad hospitalaria. Para el directivo, hay actividades que nunca debieron paralizarse, manteniendo los debidos cuidados, como el e-commerce, los deliveries, la minería, entre otros. “Paralizar la economía, a la vez de las medidas anti técnicas, terminarán agravando la pobreza”, dijo.

En la misma línea, el titular del SNI, Ricardo Márquez, cree que el Ejecutivo debe tener en cuenta que las medidas de restricción que se dieron al comienzo de la pandemia fueron excesivas y eso pasó porque no se consultó con el sector privado, la sociedad civil y la Iglesia para ver de qué manera se puedan aplicar las políticas restrictivas. Aunque es consciente que la decisión final la tiene el Gobierno.

MÁS OXÍGENO

Por otro lado, como miembro del programa Respira Perú, Márquez ha notado un incremento de pedidos de ayuda para plantas de oxígeno. En este punto, dijo que se debe trabajar con atención en la primera etapa de la enfermedad. “Hemos sacado unos equipos que generan oxígeno para cada cama, y ya está funcionando en el Rimac, Ate y estamos preparando otros para el interior del país”.

En esta primera etapa se atiende con oxígeno y evitas que la enfermedad escale, porque después tienes que entubar y no hay camas UCI disponibles.

Asimismo, pidió mejor comunicación del Gobierno. Puso como ejemplo al ministro de Economía, Waldo Mendoza, cuando se refirió al pago de las vacunas. “El tema no es que le falte decisión al Estado, lo que pasa es que no lo saben comunicar. No es un tema fácil, pero si comunicas bien a la población, le das más seguridad de que se tiene control de la situación”.

Para Márquez, esto influye en las inversiones, y no necesariamente las grandes inversiones, sino las de la pequeña y mediana empresa que se hacen semana a semana. En la misma línea, pidió claridad en el rastreo de casos COVID-19, y mejor comunicación en el tema de prevención para explicar por qué no se puede ir a la playa.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Salud emocional con Claudia Tassara: ¿Cómo cuidar el desarrollo emocional de tu hijo?