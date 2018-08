SNI brinda cinco propuestas para impulsar la innovación en las industrias

La Sociedad Nacional de Industrias (SNI) planteó cinco propuestas para impulsar la innovación y la tecnología en las empresas peruanas, con el objetivo de alcanzar industrias con mayor capacidad competitiva.

Las propuestas fueron planteadas por Jorge Peschiera, segundo vicepresidente de la SIN, en el marco del Encuentro Científico Internacional de Invierno.

La primera es integrar y escalar los fondos concursables para innovación, promoviendo asociatividad. Segundo, mayor difusión de los programas públicos para la innovación, CITEs.

Igualmente, simplificar los procedimientos y reducir plazos de registro de Propiedad Intelectual otorgando más capacidades al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

Como cuarto punto, propuso la vigencia indeterminada a la deducción de gastos de innovación, sin tope a través de un protocolo de procedimientos previamente elaborado entre la Sunat y el sector industrial, con el objetivo de evitar conflictos en cuanto a la validez de la deducción, a fin de que la entidad recaudadora de impuestos no observe los gastos de innovación.

Finalmente, el representante gremial planteó un sistema de información que permita a los industriales conocer avances en ciencia y tecnología y a investigadores conocer necesidades de la industria y problemas que requieren solución.

El empresario industrial precisó que para impulsar la innovación en las empresas es prioritario que los recursos económicos que se destinen a investigaciones sean considerados como gastos para compensar el pago por impuesto a la renta (IR), sin que la Sunat observe o repare estos gastos cuando los esfuerzos de investigación no generen mayores ingresos, porque la naturaleza misma de las investigaciones es que no se conocen los resultados que se obtendrán, ni si estos tendrán utilidad o no.

En el ámbito educativo



De otro lado, Peschiera, agregó que en el ámbito educativo, es importante que los centros superiores de estudio ofrezcan sistemas curriculares acordes a las necesidades y demandas del mercado laboral, a fin de que las industrias cuenten con el personal calificado.

Señaló que se necesita que las universidades y el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec) trabajen en conjunto para que las empresas tengan el personal especializado que requieren.

Indicó que un problema importante en el mercado es que no hay gente que estudie lo que la industria necesita y, además, los profesionales recién graduados no consiguen trabajo por no tener la formación y conocimientos adecuados.

Finalmente el empresario mencionó que “los industriales tienen interés en el tema de innovación, pero se debe buscar la forma de que la información llegue a más personas. Hay que focalizar la data por sectores y tipos de producto para una mejor receptividad de los interesados”.