La Sociedad Nacional de Industrias (SNI) señaló que la propuesta de exoneración del IGV a determinados productos de la canasta familiar no tendrá el efecto deseado, puesto que no exonera del IGV a toda la cadena productiva nacional, y por el contrario afectará gravemente a las mypes y agricultores.

De acuerdo al gremio industrial, para la fabricación de sus productos, las empresas no solo utilizan insumos principales, sino también usan materias primas, bienes intermedios y servicios que no han sido considerados y al no estar gravadas las ventas de los productos finales, habrá un impuesto por pagar a la SUNAT mucho más alto de lo que debería.

Afirma que esa diferencia deberá financiarse a través del aumento del costo del producto y, por ende, no habría una reducción en el precio final. Esto no ocurrirá con las importaciones que tendrán la deducción completa, agrega.

“Este mecanismo tendrá un efecto más grave sobre los micro y pequeños productores del agro e industria del país, quienes no cuentan ni con la liquidez ni la productividad para enfrentar esta situación”, apuntó la SNI.

“Para evitar afectar a las empresas, debe buscarse un mecanismo que no grave la cadena productiva de fabricación nacional y contar con un mecanismo ágil de devolución de todo el IGV, como el que tienen los exportadores; además de focalizar el apoyo entre los peruanos que más lo necesitan”, agregó.

Hoy, la comisión de Economía del Congreso aprobó el dictamen para exonerar del IGV hasta julio a la carne de aves frescos (refrigerados o congelados), azúcar, huevos frescos, pastas sin cocer o preparar, y el pan.

