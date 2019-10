La aerolínea chilena low cost Sky Perú comenzará a operar vuelos interregionales en Perú a partir de 2020. La compañía anunció sus nuevas rutas Arequipa – Cusco y Cusco – Arequipa, cuyos boletos salieron hoy a la venta.

Los vuelos comenzarán a inicios del 2020 y la compañía proyecta transportar más de 5,000 pasajeros al mes.

El vuelo de Cusco hacia Arequipa saldrá los lunes, miércoles, viernes y domingos a las 17:05 horas.

Por otro lado, el vuelo desde Arequipa a Cusco saldrá los martes, jueves y sábados a las 16:50 horas.

Por introducción, la aerolínea tendrá una tarifa promocional desde S/ 51 o US$ 15 hasta agotar stock. Después, los precios irán desde S/ 75 o US$ 22 para volar de Cusco a Arequipa y S/ 82 o US$ 24 para volar de Arequipa a Cusco.