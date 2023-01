Debido a la prolongación de las manifestaciones violentas y bloqueos en diversas partes del país, varios gremios y representantes de los trabajadores se unieron para pedir estabilidad y seguridad con el fin de permitir el desarrollo del país. El presidente de la Confiep, Oscar Caipo, consideró que el gobierno debe garantizar el orden interno y brindar una visión del futuro con una agenda que permita recuperar la confianza. También solicitó que se ponga una “fecha cierta” para las elecciones generales.

“Estamos tocando fondo”, resaltó y expresó que es necesario una reconciliación nacional en beneficio de todos para dejar de perjudicar el empleo.

“El turismo genera cuatro millones de empleos, el agro también, entre directos e indirectos, el minero dos millones”, dijo. “Estamos hablando de tres sectores que dan empleo a más de la mitad de la población económicamente activa y esos tres, que son la columna vertebral del crecimiento y el desarrollo y del empleo en el país, hoy no están pudiendo operar con normalidad. Entonces se está afectando a más de la mitad del empleo en el Perú”, aseguró.

PREOCUPACIÓN SINDICAL

Por su parte, Ricardo Aliaga, secretario general de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil de la CTP, señaló que las protestas han generado que “muchos trabajadores hayan quedado desempleados”, por lo que hizo un llamado “a los ciudadanos a deponer esta actitud porque están haciendo daño al país”.

“Hagamos fuerza común el empresariado, la sociedad civil, los trabajadores, los políticos, tenemos que estar unidos para desterrar por completo la violencia. El trabajador construye, no destruye”, aseguró.

PYMES GOLPEADAS

¿Cuál es el impacto de estas protestas? Por lo pronto hay 450,000 micro y pequeñas empresas (mypes) afectadas del sur, afirmó la presidenta de la Asociación Pyme Perú, Ana María Choquehuanca.

“Lo peor de todo es que son 700,000 trabajadores formales de las mypes que se encuentran en peligro de perder sus empleos, de ya no tener un ingreso diario que les permita por lo menos atender las necesidades básicas de su familia”, manifestó.

A esto debe sumarse, señaló, los informales que tienen dificultades para trabajar por los actos de vandalismo que se registran.

Precisó que uno de los sectores más afectados es el turismo, por lo que llamó a frenar la violencia para evitar que los pequeños negocios sigan siendo golpeados.

“Invocamos, exhortamos, por favor, basta de esta situación que estamos viviendo. No pueden paralizarnos, no pueden recortar nuestras libertades, esa no es la mejor forma de demostrarle el cariño al Perú, ni la mejor forma de decir que luchan por el pueblo porque es una mentira con todo lo que estamos viendo”, resaltó.

SECTOR AGRARIO

Además del Turismo, otro rubro severamente golpeado por la crisis es el agrario. El presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), Alejandro Fuentes, señaló que son alrededor de 1.5 millones de empleos que están afectados en el sur por la violencia. Asimismo, dijo que el impacto para toda la agricultura nacional, incluidos los ganaderos, puede sumar US$70 millones al día.

En tanto, Oscar Vilca, presidente de la Asociación de Ganaderos Lecheros de Majes, afirmó que por los bloqueos y protestas han tenido que botar leche, situación que generó pérdidas de S/20 millones.

“Hemos perdido (desde diciembre) poco más del 50% de la producción de nuestras vacas”, aseguró y señaló que no cuentan con los medios para cumplir con la cadena de pagos, lo que puede llevar a la quiebra de los empresarios de este rubro.

Tenga en cuenta

-La representante de la Cámara Hotelera de Puno, Mabel Palacios, hizo un llamado al Ejecutivo para que declare en emergencia el sector hotelero de su región.

-Aseguró que han perdido alrededor de 20,000 empleos y S/46 millones entre diciembre y enero.

