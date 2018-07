El próximo 16 y 17 de julio se celebrará una edición más de los CyberDays, promocionado por la Cámara de Comercio de Lima con el objetivo de hacer crecer más el sector de comercio electrónico. Aquí te damos unas recomendaciones para optimizar tus compras durante el evento:

1. Elabora una lista de intereses: Sabemos que los descuentos del CyberDays estarán de locura, pero debes evitar compras compulsivas y sobre-endeudarte. La recomendación es que elabores un listado de los productos que más te interesan, de acuerdo a tus prioridades y presupuesto

2. Utiliza una conexión segura: Las redes Wi-fi públicas, por ejemplo las de los centros comerciales, las puedes utilizar sin problemas para buscar productos y ofertas en distintos portales web. Pero, para ingresar tus datos personales y finalizar la comprar online ingresando los datos de tu tarjeta, te recomendamos hacerlo desde una conexión privada (del trabajo u hogar). Para realizar satisfactoriamente una compra online, evita usar conexiones públicas en la parte final del proceso de compra, donde ya sea necesario que ingreses tus datos.

Vea también Cuba se alista para abrirse al mercado y la inversión extranjera

3. Compra en portales reconocidos: Las redes sociales son el principal escenario, donde puedes investigar la reputación de la marca en la que tienes el interés de comprar. A partir de la experiencia que compartieron otros usuarios, puedes asegurarte de la calidad del servicio de dicha empresa, y el nivel de satisfacción de sus clientes. Ten en cuenta que, todas las marcas oficiales del CyberDays se rigen a un Reglamento de Participación, y están comprometidas a brindar experiencias de compra totalmente satisfactorias a sus clientes.

4. Verifica costos y tiempos de envío: Debes tener la certeza de cuánto es el costo del envío, así como cuántos son los días que debes esperar, para recibir el producto o servicio que compraste vía online. Todo esto, antes de que finalices el proceso, con el pago respectivo. Esto es clave para realizar satisfactoriamente una compra online. Los tiempos y costos de envío, varían de acuerdo a las ubicaciones geográficas de la empresa y su cliente. En algunos casos, también pueden variar de acuerdo a los menores o mayores tiempos que estés dispuesto a esperar (si deseas que te envíen el producto en menos días, tendrías que pagar un mayor costo de envío). Y en días de los descuentos, algunas de las empresas oficiales es probable que ofrezcan free shiping (envíos gratis), pero debes verificarlo antes de finalizar tu compra.

Vea también Empresas ofrecerán más de mil empleos formales en Lima este lunes 16

5. Verifica políticas de cambios y devoluciones: También es muy importante, que conozcas si puedes o no, realizar cambios o devoluciones del producto, que has comprado de manera online. Al comprar por internet, has observado el producto por imágenes y descripciones textuales, y es probable que al recibirlo no quedes conforme por alguna razón. Debes tener claro, antes de realizar cualquier compra online, bajo qué condiciones puedes solicitar cambios o devoluciones. Incluso, si lo consideras necesario, realiza las consultas respectivas a la empresa a través de cualquiera de sus canales de comunicación (Redes Sociales, teléfono, email, chat, whatsapp, etc.).

6. Verifica que el portal eCommerce cuente con Libro de Reclamaciones (web): Otro detalle muy importante, para que te asegures de realizar satisfactoriamente una compra online, es que el portal eCommerce cuenta con un Libro de Reclamaciones, en una zona visible de su web. Este es un requisito obligatorio para los portales eCommerce peruanos, pues así lo exige la normatividad vigente en nuestro país. Al verificar que existe un Libro de Reclamaciones, tendrás la certeza que de surgir algún descontento tuyo por el servicio recibido, puedes ingresar dicho reclamo, y acudir a INDECOPI si no encontraras una solución con la empresa. Es importante mencionar que, todas las empresas oficiales del CyberDays, cuentan con Libro de Reclamaciones con las especificaciones que exigen la norma.

Vea también Minagri pondrá en marcha sistemas para monitorear producción de papa, maíz y arroz

7. Verifica que el Módulo de Pagos, es en un portal certificado: La seguridad es fundamental para realizar satisfactoriamente una compra online. Al momento de pagar por tu compra online, es importante que tengas la certeza que te encuentras en una página certificada. Luego que hayas hecho click sobre el último botón de comprar/pagar, serás dirigido al Módulo web de pagos. La dirección URL de dicho módulo de pagos, ubicada en la parte superior izquierda, debe empezar en https://www... La letra 's' es la importante, pues indica que efectivamente el sitio web utiliza un certificado de seguridad. También encontrarás antes del https://www... un pequeño candado junto al texto 'Es seguro', ambos de color verde.