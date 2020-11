En julio de 2019 el actual gobierno lanzó el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC). El PNIC prioriza 52 proyectos de inversión que ascienden a casi S/100 mil millones. La verdad es que no es la primera vez que un gobierno lanza un “plan de infraestructura” y generalmente (lamentablemente) la lista de proyectos que incluyen se repite. Pero nunca se pierde la esperanza.

Así, revisando el avance de este Plan de Infraestructura, del total, 28 proyectos están en fase de formulación y evaluación, y 24 en fase de ejecución, es decir, con contrato firmado. Hay S/47 mil millones en proyectos con contrato firmado, de los cuales la cuarta parte ya se invirtió (26%, S/12 mil millones), generando alrededor de 220 mil empleos. Sin embargo, las cosas pueden ir más rápido y, de destrabarse los más de S/87 mil millones que quedan, podríamos generar más de 1 millón y medio de empleos directos y formales, de esos que generan impuestos y beneficios sociales.

El problema es que, al cierre de octubre de 2020, la Asociación de Contribuyentes del Perú encontró que solo 6 de los 24 proyectos ya contratados avanzan a la velocidad que deberían. Los otros 18 proyectos de inversión están aplazados (como el aeropuerto de Chinchero) o ejecutándose con retrasos y ampliando su periodo de puesta en operación. Los retrasos, paralizaciones y aplazamientos han generado que S/14 mil millones de proyectos ya contratados no se estén ejecutando, impidiendo la creación de 250 mil empleos.

¿Por qué se retrasan los proyectos? Según José Ignacio Beteta, presidente de la Asociación, “los problemas son los mismos de siempre, dificultades para la entrega de terrenos, procedimientos engorrosos para los permisos, y retrasos en la construcción”.

Así, es urgente mejorar la transparencia y la rendición de cuentas durante el ciclo de vida de los proyectos de inversión para garantizar su correcta ejecución. El Estado no publica en línea los documentos de evaluación de las necesidades que busca resolver cada proyecto; la regulación no hace obligatoria la publicación de los documentos de licitación, e incluso después de invocar leyes de información pública, parte de la información no se revela. El efecto más grave de estos problemas: la inversión en infraestructura genera mucho trabajo y oportunidades comerciales y de negocios para los peruanos, algo muy necesario en estos tiempos difíciles.

Obras ejecutadas como alianzas público-privadas (APP) van más rápido

Del análisis del avance del Plan Nacional de Infraestructura (PNIC) se puede observar que las APP son las obras más grandes (dan más trabajo) y presentan mayor avance. Asimismo, los proyectos que no presentan atrasos son las APP; entre estos están la Línea 2 del Metro de Lima, la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez y la del Terminal Multipropósito del Callao.

Por ello, es clave promover la colaboración público-privada para impulsar esos 1.5 millones de empleos que el PNIC puede generar. De acuerdo al índice Infrascopio 2019, desarrollado por The Economist Intelligence Unit, que evalúa el desarrollo en infraestructura de 21 países de la región, Perú tiene mucho que mejorar en tres pilares: regulaciones (puesto 13), instituciones (9) y seguridad jurídica (9).

Subsidios al empleo no resuelven los problemas de fondo

El día domingo se publicó un decreto de urgencia que otorga subsidios a empresas afectadas por la pandemia para que sostengan el empleo. Si bien la iniciativa es positiva, no resuelve los problemas de fondo.

Además, las empresas tendrán que pasar nueve (9) filtros que justamente hoy son más difíciles de pasar.

Pequeñas y medianas empresas no pueden pagar hoy planillas. El gobierno debe promover regímenes de trabajo temporal, trabajo remoto, simplificar obligaciones tributarias y dejar de perseguir a las empresas formales en estos tiempos difíciles.