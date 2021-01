Como en otros sectores, los servicios de auditorías –ya sea financiera, de gestión u operativa, entre las principales– también sufrieron un revés por la pandemia en alrededor de 30%, revela Bruno Díaz, gerente general de la auditora Bruno Díaz & Asociados. Afirma que las empresas que no están obligadas a presentar de manera obligatoria sus estados financieros, por ejemplo, a la Superintendencia de Banca y Seguros AFP o a la Superintendencia del Mercado de Valores fueron las que, principalmente, bajaron la guardia y dejaron de demandar estos servicios.

No obstante, ante la necesidad también de ser más eficientes de cara al COVID-19, ya que muchas de las pérdidas, errores o fraudes se dan en firmas que no son auditadas o no tienen establecido un buen sistema de control interno, los servicios de auditorías se han vuelto a reactivar, indica.

Tan es así que para este año, según los indicadores que maneja la compañía, proyectan que las auditorías –tanto obligatorias como voluntarias– aumenten en 15% con respecto al 2020.

“La crisis sanitaria representa un reto para todas las empresas y sus operaciones, es por ello que la auditoría y un buen control interno se convierten en mecanismos esenciales para garantizar la continuidad del negocio. Además, como política preventiva para el 2021, los empresarios deben incorporar estos servicios para resguardar los activos, minimizando los riesgos”, asegura.

AUDITORÍAS SOLICITADAS

Según información de la compañía, entre los servicios de auditoría más demandados está el financiero, ya sea por requerimiento de los stakeholders o porque legalmente la empresa se encuentra en la obligación de realizarla. “Entre los problemas más frecuentes que hemos identificado están la duplicidad de funciones, labores incompatibles para una sola persona, errores, fraudes y robos a los activos de la empresa”, señala Díaz.

Por su parte, Impulso Pr y Marketing de Influencias realizó un estudio de Insight Hunting SEO donde se pudo conocer que Lima concentra el 68,9% de las búsquedas online relacionadas a auditorías financieras durante el 2020, el 50,9% de las auditorías de gestión y el 68,2% de las operativas.

Este también arroja que las empresas que más búsquedas realizan son las microempresas con 61,6%, las pequeñas empresas 28,3% y las empresas medianas y grandes con 10%. Mientras que, a nivel de sectores lideran el retail, energía y minería, tecnología y telecomunicaciones, entre los principales.

“Es importante que las empresas de todos los sectores, desde las pequeñas hasta las grandes, realicen auditorías ya sea financieras, de gestión u operativas para evitar que puedan caer en irregularidades como evasión de impuestos que expongan penalmente a los accionistas”, acota.

Sostiene, finalmente, que desde el inicio de sus operaciones Bruno Díaz & Asociados ha atendido a más de 200 clientes de los sectores de educación, salud, automotriz, inmobiliaria, entre otros.

