Tiempo de crisis, pero también de oportunidades. Si está buscando sacarle, de alguna manera, la vuelta y provecho a la situación y tiene dinero disponible para invertir es preciso que antes de hacerlo investigue y se informe bien sobre las opciones que existen en el país y en el exterior.

Ricardo Gallo, gerente general de Inandes Grupo Financiero, empresa de factoring y administración de fondos de inversión privados, comenta que la herramienta de inversión a elegir debe ajustarse a la liquidez que espera recibir, a la rentabilidad y, sobre todo, a la tolerancia al riesgo que está dispuesto a asumir. “Toda alternativa de inversión no solo tiene una rentabilidad sobre la ganancia, también un riesgo. Esto es muy importante evaluar, dado que siempre se ofrecen productos financieros con sus mejores números, pero podría ocurrir todo lo contrario”, asegura.

Enfatiza que invertir en algo que no se conoce no es la mejor opción, porque el entendimiento es la base para tener una mejor conciencia de los plazos, y si se conoce bien el producto en el que se invertirá es preferible mejor concentrar que diversificar. “No siempre tener los huevos en diferentes canastas termina siendo lo más acertado”, señala.

También hay que tomar en cuenta que no siempre los asesores nos llevarán por el buen camino, especialmente aquellos que están amarrados a comisiones o incentivos, ya que podrían no ser objetivos al tener intereses particulares en juego. Recuerda, además, que las cuentas de inversión no cuentan con un seguro de fondo de depósito (como en los depósitos de ahorros) por lo que ninguna institución supervisada o no supervisada le devolverá el dinero perdido, de ser el caso.

INVERSIÓN EN EL EXTERIOR

Al inicio de la pandemia, muchos miraron con buenos ojos las opciones de inversión en el exterior, ante la fuerte caída de las bolsas del mundo.

Gallo informa que muchas de estas alternativas como invertir en bonos del Gobierno de EE.UU.; en acciones de empresas en las bolsas del mismos país, de forma individual o a través de fondos mutuos; en propiedades o en productos derivados basados en las cotizaciones de las materias primas están amarradas a los programas de incentivo que están implementando los Estados Unidos y la Unión Europea, que permitirían una recuperación rápida de la economía.

También están los productos como Bitcoin y otras criptomonedas virtuales; la inversión en oro y platino como activos ‘refugio’ ante la caída del dólar y en activos chinos o asiáticos a través de fondos de inversión extranjeros, entre otros. “El problema de este tipo de inversión es el canal que se utiliza para poder transferir los fondos al exterior, ya que se le pide al usuario que abra una cuenta de inversión a través de la web y que -por medio de una transferencia electrónica o integrando una tarjeta de crédito- haga la transferencia necesaria para que pueda empezar a operar. Aquí la supervisión está basada en un organismo gubernamental de un paraíso fiscal”, enfatiza el ejecutivo.

OPCIONES LOCALES

Entre las opciones locales, detalla que están las inversiones tradicionales como refugiarse en el dólar. Si bien esta es una moneada fluctuante, el Banco Central de Reserva siempre tiene a bien intervenir en el mercado y suavizar las fluctuaciones del tipo de cambio.

Otras posibilidad son los depósitos a plazo, que si bien tienen una cobertura por parte del FDS de hasta S/100.058 (hasta agosto del 2020), la desventaja es que las tasas de interés son muy bajas (aún para los productos de 3 años de plazo). “Hoy con el programa de préstamos de Reactiva Perú las entidades financieras están con mucha liquidez y hay que ver si podrán colocar todo ese dinero para saber si las tasas mejorarán o no”, explica Gallo.

La Bolsa de Valores de Lima es una alternativa para aprovechar la caída de los mercados. Sin embargo, es un mercado poco líquido (pocas transacciones y focalizadas en tres o cuatro empresas) y poco profundo. Además también están los fondos mutuos y los fondos de inversión públicos.

PRODUCTOS ALTERNATIVOS

De otro lado, comenta que también hay productos alternativos de inversión como los fondos de inversión privados; fintech y los préstamos privados.

A diferencia de los fondos de inversión públicos, detalla que muchos de los fondos privados existentes sí se dirigen a las personas para facilitar el proceso de inversión en un negocio determinado. Por ejemplo, un gran porcentaje de empresas de factoring financias sus operaciones a través de este instrumento, permitiendo que las personas puedan acceder a este tipo de financiamiento. “A medida que el Gobierno abra oportunidades, como las propuestas en el Decreto de Urgencia 013-2020, se podrán organizar instrumentos de inversión a la medida de los inversionistas y apoyando directamente a las empresas”, acota.

Asegura que hoy en día se utiliza esta modalidad para financiar además de las operaciones de factoring mencionadas, la construcción de inmuebles, financiamiento de compra de activos, entre otros.

“La inversión a través de este instrumento facilita la retención del Impuesto a la Renta y facilita a las personas el proceso de inversión que si se utilizara una figura como el contrato de mutuo. Este instrumento es formal (porque tiene un RUC, contabilidad y cuentas diferentes) aunque la Superintendencia del Mercado de Valores no lo supervisa actualmente”, afirma.

En el caso de la modalidad de fintech refiere que tiene que ver con los desarrollos tecnológicos que facilitan la inversión en algún tipo de financiamiento a personas o empresas. “Si bien la tecnología permite una mejora de los procesos, el concepto que está detrás es que el inversionista financia directamente”, comenta.

Finalmente, los préstamos privados son la operación de inversión alternativa más antigua que tenemos disponibles e implica que la persona que invierte o presta el capital asume directamente todos los riesgos de la operación. En este sentido existe un mercado de proveedores profesionales de este tipo de recursos. Aconseja que este tipo de operaciones vaya acompañado de un contrato y de la constitución de garantías para la protección del capital.

