El Gobierno central publicó hace unos días una serie de medidas a aplicarse durante la Semana Santa, específicamente los días del 1 al 4 de abril, con el fin de mitigar el avance de la pandemia del COVID-19.

Las medidas que regirán estos días, publicadas a través del Decreto Supremo 058-2021-PCM en el diario El Peruano, no serán focalizadas, sino que estarán vigentes en todo el país.

En ese sentido, se dictaron medidas para el funcionamientos de las farmacias, bodegas, centros comerciales. Así como también los bancos.

Según las medidas dispuestas por la PCM, no está contemplada la atención presencial de los bancos durante los días no laborables de Semana Santa (1,2 y 3); no obstante, se espera el normal funcionamiento de los servicios de banca por internet y móvil.

Recordemos que durante los días jueves 1, viernes 2, sábado 3 y domingo 4 de abril solo estará permitido salidas peatonales o en bicicleta para aquellas personas que se dispongan a comprar productos de primera necesidad.

https://elcomercio.arcpublishing.com/composer/edit/TKJAMHL4LRFCFPDCOFQQCDOUG4/

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR









Jouliano Seminario candidato al Congreso por Victoria Nacional