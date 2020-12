El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Waldo Mendoza, sostuvo este lunes que la postura de su portafolio es establecer un período que ponga fin a los beneficios tributarios al sector agroexportador, luego del impulso que recibió gracias a los alcances de la Ley de Promoción Agraria.

Como se conoce, la Ley de Promoción Agraria, que fue recientemente derogada por el Congreso, permitía al sector agroexportador pagar una tasa de 15% del Impuesto a la Renta (IR) hasta el 2031, frente a la tasa de 29,5% que pagan las demás empresas en el régimen general.

Al ser consultado sobre los beneficios tributarios contemplados en la Ley de Promoción Agraria para las empresas agroexportadoras, Mendoza dijo que la posición histórica de su cartera es decir “no a las exoneraciones tributarias”.

“El MEF tiene una posición histórica sobre las exoneraciones [tributarias]. Como principio, no nos parece que las exoneraciones sean la vía para incorporar beneficios en la economía. En parte porque el gasto público tiene la gran ventaja de ser transparente [...] En cambio, de las exoneraciones no se conoce mucho. [...] Entonces, como principio el MEF siempre ha dicho mejor no a las exoneraciones”, sostuvo en entrevista con RPP.

El titular del MEF recordó que el sector agroexportador “es un caso de éxito” por los beneficios planteados en la Ley de Promoción Agraria. “La idea es dar un impulso, a un sector, a una actividad, lo hace crecer, lo hace capitalizar y luego ya anda solito”, indicó.

En esa línea, Mendoza afirmó que dado que las empresas agroexportadoras todavía cuentan con exoneraciones tributarias, estas “no pueden ser eternas, no pueden ser permanentes”.

“Nos hubiera gustado que en el decreto ley del Gobierno anterior fije un fin al beneficio tributario. El decreto de urgencia [que ampliaba la vigencia de la Ley de Promoción Agraria hasta el 2031] decía Impuesto a la Renta 15% y no se sabía hasta cuando”, señaló.

Mendoza dijo que “sería ideal” establecer una reducción gradual de los beneficios tributarios hasta una determinada fecha para el sector agroexportador. Esto, con el fin de que las empresas de este rubro paguen una tasa del Impuesto de Renta de 30% como lo hace el de resto de compañías de otros rubros.

“Nos parecería un golpe fuerte quitar repentinamente ese beneficio, pero nos parecería razonable fijarle un fin. Mejor dicho, empezar a elevar [la tasa de contribución] hasta que llegue hasta su 30% normal en una fecha que hay que discutir [...] Hay que ponerle fin a esos beneficios tributarios”, concluyó.