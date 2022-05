En el primer trimestre del año, la economía peruana creció 3.8%, pero para el segundo no se espera un avance a ese nivel. Por el contrario, todo apunta a una desaceleración. Según estimaciones de Scotiabank, el Producto Bruto Interno (PBI) de abril a junio solo avanzaría 2.5%.

El menor crecimiento, explicó la entidad, se debería a un menor dinamismo de la minería “como resultado de los conflictos sociales que vienen afectando la actividad del sector”.

“Hasta fines de abril la producción de la mina de cobre Cuajone de Southern Perú se mantuvo paralizada, así como las operaciones de la mina Las Bambas, también de cobre, que se mantiene paralizada desde mediados del mes pasado”, comentó.

Detalló que la desaceleración también respondería al estancamiento de la inversión.

“El mayor ruido político viene afectando las expectativas sobre la economía, lo que generaría una caída de la inversión privada desde el segundo trimestre de 2022″, añadió, e indicó que para el desembolso público sí hay una mejor expectativa para este año.

Conflictos sociales

Por otro lado, el Consejo Fiscal consideró que el incremento de los conflictos son un “riesgo latente para el crecimiento económico de corto y mediano plazo”.

En un documento en el que analiza la actualización de las proyecciones macroeconómicas presentadas en el Marco Macroeconómico Multianual (2022-2025), manifestó que “en los próximos años existen riesgos a la baja ya que la inversión de mediano plazo se sustenta en proyectos mineros que han postergado su inicio y actualmente se encuentran en etapa de prefactibilidad”.

A esto se suma que no se están aprovechando los altos precios de metales como el cobre, pues las exportaciones mineras cayeron 0.7% en marzo, arrastradas por los menores envíos de dicho metal (-10.3%) debido a los conflictos.

Factores en contra

David Tuesta, presidente del Consejo Privado de Competitividad (CPP), señaló que entre los inconvenientes para avanzar económicamente está el discurso político que aleja al sector privado.

“Las proyecciones económicas del gobierno están sobre estimadas. No hay forma de sostener el crecimiento que tuvimos el año pasado ni en el primer trimestre”, añadió.

Una de las consecuencias de ese discurso político y de los conflictos sociales sería que en unos años el Estado no tendrá ingresos para gastar. “Hoy el Perú tiene recursos, pero no sabemos (si tendrá) mañana. Hay que tener cuidado sobre cómo gastas ahora”, añadió. En ese sentido, señaló que pueden venir “épocas de vacas flacas”, donde los precios de los metales no estén al nivel actual y el Perú no estará preparado si ahora no decide corregir los errores que ponen en riesgo la economía y la inversión.

Tenga en cuenta

-Scotiabank mantiene su proyección de crecimiento de 2.6% para este año.

-La agencia Moody’s estimó que las empresas peruanas enfrentarán riesgos moderados para contar con suficiente liquidez, debido a “las turbulencias políticas, que lastran los fuertes beneficios aportados por las materias primas”.

-La situación del Perú solo es mejor que la de Argentina, con riesgo moderado-alto.