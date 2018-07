La titular de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), Socorro Heysen, informó que las tasas de interés de las cooperativas de ahorro y crédito mejorarán por la mayor confianza que se tendrá con la supervisión de estas entidades financieras.

“Por ahora las personas no se están acercando mucho a las cooperativas porque no se sienten seguras. Pero, con la ley y la supervisión (de la SBS), la confianza a escala nacional se fortalecerá gradualmente en estas entidades financieras. Esto generará competencia, lo que, a su vez, permitirá mejores tasas de interés”, manifestó en una entrevista para la agencia Andina.

En ese sentido, señaló que esa mejora en las tasas de interés sucederá de manera gradual y más adelante, pero no aseguró que ocurra en el 2019.

“Quizá una rebaja en las tasas de interés podría suceder más rápido en las cooperativas más grandes, que se puedan adecuar rápidamente a la supervisión (de la SBS) y consigan recursos del exterior baratos”, aseveró.

Indicó que, tras la promulgación de la norma que permite a la SBS supervisar a las cooperativas de ahorro y crédito, se viene la creación de la superintendencia adjunta de cooperativas y lo primero será elegir a la persona que ocupará el cargo, mediante concurso público que sería lanzado en agosto. Este tema debe estar definido en octubre.

Después de ello, dijo la funcionaria, otro tema estipulado en la ley es designar al colaborador para la supervisión de las cooperativas de ahorro y crédito. “La legislación admite que se pueda elegir como colaboradores para la supervisión a las centrales y federaciones nacionales de cooperativas. Entonces, también, hay que definir a ese colaborador”.

Otros temas pendientes



Heysen afirmó que posteriormente, el sector a su cargo tiene seis meses desde la promulgación de la ley para emitir las normas regulatorias más relevantes. La principal de estas normativas para las cooperativas de ahorro y crédito contendrá asuntos vinculados con la constitución de cooperativas, gobierno corporativo, ampliación de operaciones y una serie de temas prudenciales.

Luego, están las regulaciones relacionadas con el requerimiento de patrimonio efectivo de las cooperativas, las sanciones, el fondo de seguro cooperativo y la creación del registro cooperativo. Además, habrá una norma para el manual de contabilidad de las cooperativas y otra para la prevención de lavado de dinero en cooperativas.

A partir del primer día hábil de enero del 2019, el registro de cooperativas de ahorro y crédito entrará en vigencia y las entidades financieras tendrán 90 días para registrarse. Las que no lo hicieran en ese plazo establecido por ley, ya no podrán operar como cooperativas de ahorro y crédito y, por tanto, no podrán recibir depósitos de sus socios ahorristas, detalló Heysen.

Al respecto, lo primero que hará la SBS será notificar a las cooperativas en esa situación, avisándoles que ya venció el plazo para su registro y que no lo han hecho. También, se les solicitará su inscripción a la brevedad, en un plazo adicional muy corto.

“Si no lo hiciesen en ese período adicional, pasarían a la informalidad y devendría el cierre (de las entidades en incumplimiento)”, puntualizó.

La SBS señaló que está trabajando con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) para determinar cómo sería la supervisión de una entidad como Mi Agro.

Heysen dijo que una entidad de este tipo que otorga créditos subsidiados y no se apalanca o capta recursos de terceros constituye un programa público, como varios otros que hay en el Minagrio en el Ministerio de la Producción (Produce) y que no necesitan de la supervisión de la SBS.

“Ahora, si la entidad se apalancase como el Fondo Mivivienda (FMV), el Banco de la Nación (BN) o la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide), entonces sí requerirá de una supervisión de la SBS, pues ahí hay que preservar la solvencia de la entidad”, explicó.

Finalmente, Socorro Heysen informó que Agrobanco todavía no ingresa al régimen de vigilancia de la SBS, pero que es relevante definir su situación pronto debido a que hay grandes riesgos de que en algún momento se gatille alguna causal para ingresar a ese régimen.