Backus ha concentrado sus esfuerzos en apoyar a los emprendedores y así lo cuenta Sara Alcántara, directora de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de la empresa.

Considerando la trayectoria de Backus, ¿cómo ha empalmado el trabajo que viene haciendo en sostenibilidad?

Siempre queremos ser parte de la solución y este proceso de ser parte de la solución está lo relacionado con el emprendimiento. En Backus somos socios estratégicos de los emprendedores. Hace muchos años venimos trabajando del lado de ellos, no solo para que tengan una bodega, sino para que puedan ser futuros microempresarios. Tenemos un programa que se llama Emprendedores Backus donde no solamente hacemos capacitaciones para que no solo puedan tener un sistema de digitalización, sino para que también tengan un conocimiento de lo que puede ser una mejor bodega. (…) Creemos que si las compañías y las empresas no estamos de lado de los emprendedores, el país no va a lograr salir adelante. (...) Parte de nuestro sueño, de nuestra apuesta es estar de la mano de los emprendedores.

¿Cómo se mide la participación de Backus en las bodegas?

Un dato importante que conozcan es que el 30% de las ganancias de los bodegueros vienen de los productos de Backus, para nosotros es una gran responsabilidad y por eso acompañarlos en el proceso de crecimiento es superimportante.

¿Con cuántos emprendedores trabajan?

Nosotros ahora tenemos un alcance de más de 350,000 clientes y creemos que el crecimiento va a seguir siendo positivo el próximo año, que iremos encontrando mejores caminos para seguir llegando a las personas. Hoy por hoy la digitalización es parte de nuestras vidas y es un gran reto para Backus ayudar a los emprendedores a que la digitalización sea más sencilla para ellos.

En estas capacitaciones, ¿qué cursos se está dando?

En este curso de Backus Emprendedores tenemos digitalización para que ellos puedan entender cómo puede funcionar no solo su celular, sino que también pueden usar las billeteras digitales que hoy por hoy son un aliado. Luego tenemos liderazgo, y también todo lo que es implementación de la bodega para que la experiencia del cliente y el bodeguero sea la mejor.

¿Qué se viene?

Nuestro proyecto es cómo seguir fortaleciendo y que el programa que tenemos alcance a más personas. Nosotros también les otorgamos crédito a los bodegueros y estamos haciendo acompañamiento para la formalización.

DATOS

Backus también está apostando por el desarrollo de la agricultura en el país y ha firmado un convenido con la Universidad Agraria.

Como parte de este convenio han sembrado en Perú 120 hectáreas de cebada maltera en Junín “y ya estamos en la primera cosecha”.