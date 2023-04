En la provincia de Huari, departamento de Áncash, a ocho horas de Lima, se encuentra el distrito de San Marcos, uno de los que más recursos recibe en el país para proyectos de inversión, pero, a la vez, uno de los que menos desembolsa.

Este año, según información del portal “consulta amigable” del Ministerio de Economía y Finanzas, su Presupuesto Institucional Modificado (PIM) para este fin supera los 654 millones de soles, pero hasta el 21 de abril solo había gastado el 4.7% de dicho monto.

San Marcos tiene proyectos como la creación de servicios deportivos, creación de una defensa ribereña, mejoramiento y ampliación del servicio de limpieza, mejoramiento del servicio de transitabilidad, en los cuales no ha desembolsado hasta el momento ni un sol de su alto presupuesto.

Pero, además, cerca de 3,000 hogares no tienen acceso a desagüe y hay una población que necesita de la construcción de 10 colegios y la pavimentación del 99% de sus pistas; ello sin mencionar que el 15% de niños del lugar tienen desnutrición crónica, según Comex, de acuerdo con el portal EYNG Estrategias y Negocios, con cifras de 2021.

¿De dónde provienen los fondos que recibe? Solo S/596,970 son de recursos directamente recaudados, y el resto es de canon, sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones. Esto último es gracias a la presencia de Antamina y su producción de cobre y zinc.

Al respecto, el expresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Carlos Gálvez, resaltó la importancia de los ingresos que genera el sector minero para las regiones y el país. Sin embargo, consideró que es necesario un mejor uso del dinero.

“Tenemos distritos, provincias y regiones que tienen recursos del canon y regalías y no los utilizan, y si lo hacen es en obras innecesarias que no contribuyen en la calidad de vida de las personas que viven ahí y además hay mucha corrupción”, aseguró.

FONDO A FUTURO

Por su parte, el exviceministro de Economía, Carlos Casas, explicó que muchas zonas del país reciben el recurso, pero no tienen la capacidad ni el personal para ejecutarlo. Ante esta situación, consideró que se debe analizar la posibilidad de crear un fondo en el que se guarde parte del dinero para utilizarlo cuando los ingresos bajen.

”Además, cuando hay una época de precios altos, se debería permitir contratar más personas, de lo contrario no se va a poder ejecutar con la misma capacidad”, dijo.

El también profesor de la Universidad del Pacífico sostuvo que es necesario que el gobierno nacional acompañe el desarrollo y la ejecución de los recursos.

Datos

-A nivel de canon, San Marcos solo usó 2.1% de recursos al cierre de marzo, -72% respecto al mismo periodo de 2022, según datos del Consejo Privado de Competitividad.





