“¿Ya me yapeaste?" o “yapéame”, se escucha hoy en día en el habla coloquial de un gran sector de peruanos bancarizados. Ruffino Arribas, líder de Yape, app que cuenta con más de 2 millones de usuarios, se siente orgulloso del crecimiento exponencial de una de las apuestas con mayor potencial del BCP.

En entrevista con Perú21, el gerente de Yape dio detalles de sus proyecciones y todo lo que envuelve a esta solución tecnológica que simplifica la vida financiera de muchos usuarios.

¿Sienten que han revolucionado la forma de hacer transacciones en el Perú?

Acabamos de pasar los mil millones de soles transaccionados. Solo en diciembre, Yape cierra con un movimiento de cerca de 200 millones de soles. Tenemos 2 millones de usuarios. Al día, 300 mil personas entran a la app. De este número diario, 100 mil hacen transferencias y el resto la usa para ver su saldo o confirmar si la plata le llegó. Eso es una ganancia, lo que queremos es que el aplicativo sea útil. Definitivamente hemos revolucionado el sistema financiero.

¿Qué sienten al saber que Yape se está convirtiendo en parte del habla cotidiana?

Ya es un verbo. Yapear ya existe y están el léxico de la gente. En julio, nos llegó que una persona que le preguntó a la Real Academia Española cómo debía escribir: yapeé o yapié. Es gratificante y espectacular. Personalmente no me había dado cuenta, hasta que una amigo me dijo que el término es como “googlear”. Nos falta un montón para llegar a eso, pero es algo que se ha dado solo y no lo hemos forzado. También se ha dado que el color morado en el sistema financiero ahora está relacionado automáticamente a Yape. Solo en este último año, hemos sumado más de un millón y medio de usuarios. Los yapelovers o embajadores de Yape juegan un papel muy importante para nosotros.

En su momento, Yape fue una novedad acá, pero ya se hacía en otros países. ¿Qué es lo que los diferencia?

Lo que hace muy particular a Yape es que siempre hemos intentado eliminar la moneda de 5 soles o el billete de 10 soles. Nuestro objetivo es luchar contra el cash y no contra otros medios de pago. Hoy, tú te subes a un taxi y la carrera es de 7 soles. Tienes un billete de 10 y de repente no hay vuelto de 3 soles. Creemos que con la tecnología podemos eliminar esta fricción y generar una mejor experiencia. Al final, lo que queremos es que las personas disfruten mejor de la vida y que los pago sean lo más light posibles.

Han pasado tres años desde que iniciaron, ¿cuánto han cambiado los usuarios?

Cuando empezamos, teníamos pensado enfocarnos en la gente universitaria. Fuimos a las universidades, lo probamos y nos dimos cuenta que ellos no estaban bancarizados. Pivoteamos y decidimos dirigirnos a los jóvenes-entre los 21 y 30 años-que iniciaban sus prácticas profesionales o ya estaban trabajando. A medida que pasó el tiempo, estos chicos fueron evangelizando a sus círculos. Ahora, el rango de edades de Yape va entre 18 hasta 70 años. Hay casos en los que la abuelita la yapea al nieto. La abuelita usa Facebook o WhatsApp y el uso de Yape es tan sencillos como el de estas aplicaciones.

¿Por qué consideran que aún hay personas que se resisten a la idea de usar Yape?

Esto finalmente es un cambio cultural, nosotros no queremos que la gente deje de usar la app de banca móvil. Ambas son complementarias. El límite diario es hasta 500 soles, porque lo queremos es enfoarnos en transacciones de bajo ticket y de alta frecuencia. Un café, un taxi, saliste a comer con alguien, la propina, comprar algo en el quiosco, la apuesta para la pichanga, etc. Sin embargo, si tienes que pagar el luz, el agua o la tarjeta de crédito, la banca móvil sirve para hacerlo de una manera más ordenada. Yape no se come a banca móvil, sino al cajero automático. El comportamiento de los yaperos es sacar cada vez menos efectivo. Esto es progresivo. Es como cuando alguien te la recomienda un serie de Netflix. Dependiendo de quien te la recomienda, la verás o no.

¿Podría decirse que Yape es un gusto adquirido?

La necesidad de hacer pagos existe desde el principio de la humanidad. Antes era el trueque, después aparecieron la moneda y los billetes. Lo que estamos haciendo es satisfacer esta necesidad de una manera distinta. Es como la necesidad de comunicar. Hemos vivido el tema de mensajes de texto, mensajes multimedia, el botón de radio de algunos operados, Blackberry messenger, WhatsApp y quién sabe lo que vendrá más adelante. La necesidad está ahí, lo que nosotros hemos hecho tratar de satisfacerla de la mejor manera y hemos tenido una acogida importante.

Son pioneros en el país. Otros bancos han emulado su propuesta con plataformas similares, ¿mientras más competencia es mejor?

Somos 32 millones de peruanos. Hay dos millones de yaperos. La población adulta empleada deben ser 17 millones de personas. Nuestro objetivo del 2020 es llegar a los 5 millones de yaperos. Para el 2021, la meta es llegar a 10 millones y ser más grande que cualquier banco con respecto a cantidad de usuarios. Nuestra competencia es el cash. Si salen otras alternativas es positivo porque ayudan al cambio cultura, incentivan a seguir innovando y también porque eventualmente debería existir un tipo de interoperatibilidad. Yape está preparado para que cualquier banco permita a sus tarjetavientes utilizar la app desde octubre del año pasado. A la fecha, ya hay un banco y dos cajas municipales. Nuestra expectativa es que para el próximo año, al menos 10 entidades financieras trabajen con Yape. Los que queremos es que la experiencia de yapear sea mejor que pagar en efectivo.

¿Cuál es la mayor dificultad más grande a las que han enfrentado en todo este tiempo?

Ser disciplinados sobre a dónde queremos llegar. Eso es ha sido lo más difícil. Cuando la ‘torta’ es tan grande, te puedes perder. El sistema financiero es concepto súper dinámico, donde entran competidores nuevos y te enteras de noticias que. Las estrategias comerciales cambian todos los meses. Hay un montón de oportunidades de mejora que son válidas; sin embargo, no todas te ayudan a alcanzar los objetivos. Reforzar la experiencia de pago es más valioso que agregar más funcionalidades.

¿Por qué existe un sector que tiene la idea que usar Yape es inseguro?

Yo no tengo que convencer a nadie. Lo mejor es que una persona cercana te lo cuente como experiencia y uno decida por voluntad propia. Si es de tu entorno, te sentirás seguro de su recomendación y lo utilizarás. Definitivamente, mucha gente aún tiene desconfianza a los avances digitales. No obstante, la tecnología seguirá dando pasos y cada vez existirán más soluciones digitales financieras.

¿Qué es lo que hace que Yape sea tan amigable para el usuario?

Puede sonar hasta un poco romántico, pero es el corazón de las personas que trabajan con nosotros o que son embajadores del producto. Todos nuestros colaboradores respiran Yape y mueren por dar la mejor experiencia. Si nos comparas con otras app, te darás cuenta que las funcionalidades son acotadas. Son acotadas a propósito. No queremos tener ochenta mil funcionalidades, porque para eso tienes banca móvil. Lo que queremos es especializarnos en pagos, ese es nuestro foco.

En este año, Yape pasó de los 400 mil usuarios a superar los dos millones, ¿a qué se debe el gran crecimiento y qué papel juegan los yapelovers?

Tenemos un equipo más grande y el nivel compromiso que hay es alucinante. Con respecto a lo otro, un buen porcentaje de los yaperos llegan a la app por la recomendación de boca a boca. Eso es reflejo que estamos haciendo bien las cosas. Nuestro foco es brindar la mejor experiencia. Somos el ecosistemas de pagos digitales con código QR más grande de todo el país. Nunca nos imaginamos llegar a mover la actual cantidad de plata y transacciones. Queríamos llegar a un millón de usuarios y ahora el reto es 10 millones. Cada vez que tomamos una decisión, siempre es pensando en el yapero. Por más que la orden venga de cualquier inversionista del app, el yapero es el centro de todas las decisiones. Es fenomenal que hay cada vez más casos de uso que uno tiene mapeado.

¿Por qué crees que todavía hay clientes del BCP que piensan que ustedes son competencia directa de la banca móvil?

Estoy seguro que tienen esa idea porque no han tenido la oportunidad de experimentar con la app. Una vez que la prueben, se darán cuenta ambas con complementarias. De hecho, a la interna del banco teníamos esa discusión al inicio y se pensaba que Yape podía canivalizar la banca móvil. Pero eso no ocurrió, lo que se usa menos es el cajero automático y la ventanilla.