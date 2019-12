Marie Fredriksson, cantante del recordado dúo Roxette, ha fallecido a los 61 años por un tumor cerebral. La artista sueca lucho 17 años contra el cáncer, según anunció la empresa que la representaba Dimberg Jernberg.

“Con gran dolor debemos informarles que una de las artistas más grandes y queridas se ha ido”, informó en un comunicado.

Tras enfermarse en 2002, Fredriksson se sometió a radioterapia y continuó con problemas de salud. Su esposo Mikael Bolyos y sus dos hijos, Josefin y Oscar, la acompañaron hasta el final.

La sueca formó Roxette junto con Per Gessle en 1986. Ambos lanzaron su primer álbum el mismo año y alcanzaron el éxito internacional a finales de la década de 1980 y durante la de 1990.

Alcanzaron fama internacional con el tema “The look” al que siguieron muchos otros números uno en el top 100 de “Billboard” como “Listen To Your Heart”, “It Must Have Been Love” (de la banda sonora de “Pretty Women”) y “Joyride”.

Otros grandes éxitos fueron temas como “Dressed For Success”,"How Do You Do!", “Sleeping In My Car”, “Dangerous”, o “Fading Like A Flower”, entre muchos otros.

EL ADIÓS DE SU COMPAÑERO

Per Gessle, la otra mitad de Roxette, dio las gracias “por todo” a la cantante, a la que calificó de “excelente músico, maestra de la voz e increíble intérprete”.

“Gracias por pintar mis canciones en blanco y negro de los colores más maravillosos. Fuiste en cuarenta años la más maravillosa de las amigas. Me siento honrado y feliz de haber tenido la oportunidad de compartir tanto de tu tiempo, talento, calor, generosidad y sentido del humor. Las cosas ya nunca serán lo mismo”, escribió.

CON INFORMACIÓN DE AP Y EFE