“Lo más importante es que estos proyectos (mineros) se concreten”

La cartera de proyectos mineros aumenta, pero no así el número de ejecutados. En esta entrevista, Roque Benavides, hace un análisis de la situación del sector.

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) ha informado sobre un incremento en la cartera de proyectos mineros. ¿Qué implicancias tiene esto para el país?

Lo más importante es que estos proyectos se concreten. Soy un convencido de que la inversión, sea en minería o infraestructura, tiene un impacto positivo en la economía. Cuando se habla del Puerto de Chancay y se destaca su inversión de US$3,500 millones y su impacto positivo, imagine lo que significaría la puesta en marcha de un par de proyectos de la magnitud de Quellaveco o Las Bambas. Esto generaría una gran actividad económica y empleo en regiones del Perú que lo necesitan.

¿Confía en la labor del Minem?

Soy un creyente de que el desarrollo de proyectos mineros contribuye a la economía nacional, a la descentralización del país y a una mayor integración de los peruanos. Confío en que el Minem, siguiendo el criterio de Rómulo Mucho y los anuncios del ministro de Economía, José Salardi, que viene de Proinversión, pueda sacar adelante los proyectos. Esto podría permitirnos no solo crecer al 4%, sino alcanzar tasas del 5% o 6%, que es lo que necesitamos si queremos reducir la pobreza.

Se habla constantemente de la cartera de proyectos, pero muchos están estancados...

¿Por qué se demora tanto Zafranal? ¿Por qué se demora San Gabriel, que es más pequeño? Es por la burocracia y esta ‘permisomanía’ que no hemos logrado simplificar los trámites. La ventanilla única no se ha implementado adecuadamente. Necesitamos avanzar mucho más rápido. La pobreza no espera. Puede haber quienes piensen que somos insensibles, pero no es así. Hay que avanzar más rápido porque es desesperante lo que vemos.

El proyecto Conga está paralizado desde 2011 y Cajamarca sigue siendo una de las regiones más pobres. ¿No hemos comprendido aún la importancia de la minería?

Eso parece. Me satisface ver que Tía María está avanzando, a pesar de la oposición de algunos trasnochados antimineros. Espero que Tía María sea un ícono de que los proyectos mineros pueden salir adelante. Ojo, no tengo ninguna vinculación con Tía María, pero considero fundamental que se concrete. Mi interés es como peruano.

¿Falta conocimiento sobre el impacto positivo de los proyectos mineros en el país?

Sí y no debería haber alguna duda sobre el impacto. Si Quellaveco no se hubiese desarrollado, es probable que el decrecimiento económico de hace algunos años hubiese sido aún mayor. La minería impacta a todos los peruanos: aumenta el consumo de energía, dinamiza la actividad de proveedores y genera empleo. La economía funciona como un sistema de vasos comunicantes. Le puedo asegurar que cuando he estado en el Colegio de Ingenieros, he visto que cada especialidad de la ingeniería tiene que ver con la minería. Creer que la industria minera es aislada y que solamente beneficia a tal o cual empresa es una equivocación. Soy un defensor acérrimo de la minería formal y responsable.

Mientras se discute el impacto de la minería formal, el Minem ha dejado sin efecto la suspensión de 2,500 mineros informales inscritos en el Reinfo. ¿Cómo se puede impulsar la inversión privada mientras se toman decisiones que benefician a ilegales e informales?

Debo reconocer que esta es una labor muy compleja. Creo que el actual ministro es un hombre que está muy comprometido y es conocedor de estos problemas de la minería informal. No es un problema sencillo de resolver. En un país donde el 70% de la economía es informal, la minería no es la excepción. Hay que hacer una gran política de formalización de toda la economía, no solo de la minera. La presión social también juega un papel importante en este tema.

En el Congreso también parece que hay un apoyo ciego a los informales...

La informalidad es un problema global, no solo de Perú. Por ello, hemos sugerido que se contrate al Banco Mundial o al Banco Interamericano de Desarrollo para que planteen una estrategia efectiva, porque realmente creo que estamos estancados en el tema de la informalidad. Podríamos aprender de experiencias exitosas en otros países. Soy de los que creen que tenemos que recurrir a la gente que tiene más experiencia.

¿Cómo hacemos para destrabar proyectos?

Es fundamental reconocer la contribución de la minería al desarrollo nacional. Un discurso como el que está dando el doctor Salardi contribuye mucho. Tengo grandes expectativas en el señor ministro de Economía, quien comprende que la inversión va a cambiar la cara de la economía peruana. No se trata solo de la recaudación fiscal. Hay que salir de la caja y sacar adelante los proyectos, lo cual nos va a permitir ser más productivos a nivel nacional.

¿San Gabriel iniciará operaciones en julio?

Este año iniciaremos operaciones en San Gabriel; no sin problemas, ya que existen movimientos en las comunidades que se oponen. Sin embargo, estamos trabajando con responsabilidad. Con lemas como “agua primero, minas después” y con contribuciones a las comunidades, cumpliendo con todos los estándares, vamos por San Gabriel. Hacia finales del año pasado, recibimos la asignación del proyecto El Algarrobo. Estamos muy entusiasmados en poder compenetrarnos con la comunidad en Piura y seguimos avanzando con el proyecto Trapiche en Apurímac. Hay que entender que Buenaventura tiene impacto en la economía. Somos más de 15,000 peruanos trabajando en ocho regiones. Me siento muy bien de ser parte de ese equipo.

¿Cómo puede el Perú convertirse en el primer productor mundial de cobre?

El Perú posee la mayor cartera de proyectos de cobre del mundo. Si logramos ponerlos en valor, podríamos convertirnos en el principal productor mundial de cobre, como quería el doctor Alan García. Esas son las metas que debemos ponernos. Creo que podemos y debemos ser el principal productor de cobre del mundo.

