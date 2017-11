Roque Benavides: "Enfrentamiento puede destruir lo construido"

Los conflictos políticos no solo tienen impacto en aspectos sociales del país, sino también en el terreno económico. Así lo entiende el presidente de la Confiep, Roque Benavides , quien invoca a un diálogo responsable entre el Congreso y el Ejecutivo, y pide celeridad a las instituciones judiciales.

Como representante del empresariado, ¿cómo ve el enfrentamiento entre poderes del Estado que involucra hasta al propio presidente de la República?

Como toda la población, estoy muy preocupado por el enfrentamiento de la Fiscalía con distintos sectores políticos. Creo que corresponde a los diferentes estamentos de la sociedad, que no estamos en ese conflicto, invocar a que seamos mucho más dialogantes y no entrar en confrontaciones que no contribuyen a mantener la tranquilidad en el país.

¿Cree que hay un culpable para que se haya originado esta confrontación?

Soy de los que cree que para pelearse se necesitan dos personas. Y acá puede haber habido muchas situaciones para que se haya generado este escenario de conflicto. Ciertamente, justicia que se demora no es justicia y hay la percepción de que no se concluyen las investigaciones.

¿Este tipo de enfrentamientos afecta el dinamismo de la economía?

En el corto plazo no se ve una afectación, sobre todo teniendo en consideración que la economía mundial está bien y esa situación tiene un impacto positivo sobre la economía peruana. Creo que, una vez pasado lo del fenómeno de El Niño costero y los escándalos de corrupción, hay un mejor ambiente en el Perú. Pero no nos juguemos con enfrentamientos políticos que al final pueden destruir lo poco que se ha construido hasta ahora.

El caso Lava Jato ya tiene un año desde que se destapó en Perú, considerando que existen, además de Odebrecht, otras compañías implicadas. ¿Cree que este caso ha golpeado la confianza en el empresariado?

No sé si en el empresariado, pero sí se perdió la confianza en Odebrecht. No se puede generalizar en casos como estos. Hay empresarios en el Perú muy honorables, muy serios y trabajadores a los que también les salpica el caso de Odebrecht, pero no se puede decir que afecta a todos. Creo que la justicia tiene que tomar las decisiones rápidas y pertinentes.

Ha hecho referencia a directivos de otras empresas que podrían estar implicados. ¿Cómo cree que deben actuar ante las investigaciones?

Corresponde que el Poder Judicial investigue, llegue a la verdad, y si es el caso, que enjuicie y sentencie. No hay otra. Los mecanismos de la sociedad peruana están dados para que, si hay actos que no estén de acuerdo con la ética y las buenas costumbres, se enfrenten y se tomen decisiones.

¿Cree que la última modificatoria que hizo el Congreso al DU 003, para retener las utilidades de las socias de Odebrecht, es una medida oportuna?

No comparto ese decreto, no permite que las empresas puedan seguir trabajando. En Confiep lo que más nos importa son los puestos de trabajo y si hay empresas investigadas, que las investiguen, pero no tienen por qué limitarlas en su accionar hasta que no se demuestre que son culpables de algunos hechos. Vamos a impactar a empresas que han desarrollado ingeniería muy valiosa y que necesitamos.

¿Considera que esta decisión, que fue impulsada por Fuerza Popular en el Parlamento, es política?

Hay que ser muy cuidadosos de no mezclar las cosas. Creo que una empresa como Graña y Montero es mucho más que uno o tres ejecutivos. Son 30 mil personas las que trabajan en esa compañía, que se ha caracterizado por una excelencia en su trabajo de ingeniería. Me preocupa que podamos destruir empresas en un país que, en lugar de destruir, debemos construir.

Ya ha transcurrido casi año y medio del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. ¿Cómo evalúa su gestión en este periodo de tiempo?

Su primer año ha sido difícil. Teniendo una minoría en el Congreso y una mayoría opositora se ha hecho difícil la gobernabilidad. Creo que con Mercedes Aráoz como primera ministra, que aprendió lo que es estar en el Congreso, y con el viento a favor de la economía mundial, el segundo año de Kuczynski será mucho mejor. Ya estamos viendo cifras de crecimiento.

¿Le queda claro, entonces, que la estabilidad política influye en la estabilidad económica del país?

Definitivamente. Las dos décadas que perdimos, los 70 y 80, fue producto de una inestabilidad económica y jurídica que no permitió el crecimiento adecuado de nuestro país. Pero cuando hubo esta estabilidad en los últimos 25 años, el Perú se ha convertido en una estrella de América Latina, con unas tasas de crecimiento que son la envidia de otros países.

¿Cree que es fundamental que exista coordinación entre el Congreso y el Ejecutivo?

Lo que corresponde a todos los estamentos de la sociedad es invocar al Ejecutivo, al Legislativo, al Poder Judicial para que actúen con mayor celeridad. Tenemos el derecho de pedir a todas nuestras autoridades una mayor eficiencia en el manejo de la cosa pública.

AUTOFICHA:

* “Soy ingeniero civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú y MBA por el Henley Management College de Reino Unido. Fui gerente general de Compañía de Minas Buenaventura y presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía”.

* “El sector minero contribuye mucho con inversión y descentralización en el país. La agricultura, la ganadería, el turismo, el comercio tienen mucho potencial. Creo que hay que poner en valor todo lo que se pueda poner en valor”.

* “El primer año de gobierno de Kuczynski se ha visto afectado negativamente por el escándalo de corrupción de Odebrecht, pero también por los efectos del Fenómeno de El Niño costero y por la huelga magisterial, que no han ayudado. Sin embargo, creo que este será un mejor año.”.