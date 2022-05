El presidente del directorio de la compañía de minas Buenaventura, Roque Benavides, se refirió a la actual gestión del Ministerio de Energía y Minas (Minem) y señaló que existe una falta de experiencia por parte de los representantes de dicha cartera, así como, un poco impulso de la actividad minera.

En ese sentido, el directivo sostuvo que el Perú tiene US$ 57,000 millones en proyectos mineros por desarrollarse, lo cual podría generar 2.3 millones de puestos de trabajo si el Minem los pusieran en valor, algo que no ha ocurrido.

“Yo creo que lo que necesitamos en el Perú es mucho mas inversión que es justamente lo que genera los puestos de trabajo, principalmente para los jóvenes y en las zonas rurales”, dijo en una entrevista con Exitosa.

Asimismo, Roque Benavides manifestó que existe una falta de experiencia por parte de los actuales representantes del Ministerio de Energía y Minas, tanto de los viceministros, técnicos y del mismo ministro.

“La izquierda radical del señor Cerrón ha demostrado incompetencia y una gran carencia de cuadros profesionales. Es evidente que no se tienen los cuadros adecuados, ya que se ha tenido que cambiarlos en cuatro oportunidades”, afirma.

En esa línea, el directivo criticó la falta de continuidad de los titulares del Minem. “Hemos tenido cuatro ministros de energía y minas en menos de 10 meses, eso no es promover la industria minera, que es tan importante para el país”.

Finalmente, Benvides se refirió al actual Ministerio de Energía y Minas, indicando que no ha tenido la oportunidad de conocerlos, ni tampoco está al tanto de sus aportes a la industria minera.

“Nosotros no los hemos conocido. Sinceramente, no son personas que han estado en la actividad minera en los últimos años, no han tenido mayor relevancia en el sector minero. No conozco al ministro de Energía y Minas, no ha convocado a las empresas que somos parte importante de la producción nacional”, dijo.

